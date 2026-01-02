Експерт категорично: Удължителен бюджет, но твърд курс към еврото

Удължителният бюджет не представлява риск за присъединяването на България към еврозоната и не застрашава финансовата стабилност на страната. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова пред БНТ, като подчерта, че страната ни вече е пълноправен член на еврозоната и е изключително важно първите стъпки да бъдат направени със стабилна финансова политика и ясно управление на публичните финанси.

Удължителният бюджет и стабилността

По думите на Русинова работата с удължителен бюджет не е прецедент за България и вече е била прилагана в миналото без негативни последици. Тя бе категорична, че по никакъв начин този бюджетен режим няма да попречи на плавния процес на влизане в еврозоната. Според нея по-голямото предизвикателство е не самото удължаване, а необходимостта в по-кратък срок да бъде изработен редовен бюджет, който да даде посока на бъдещите икономически политики.

Еврото и гражданите

Председателят на Икономическия и социален съвет обърна специално внимание на опасенията сред гражданите и подчерта, че въвеждането на еврото не изисква никакви допълнителни административни действия. Няма да се налага преподписване на трудови договори, граждански споразумения, банкови договори или кредити, като всички сметки вече са в евро. Според Русинова именно спокойствието и ясната информация са ключови, за да премине процесът без напрежение за хората.

Контрол, доверие и преходът към еврото

По отношение на страховете за неконтролирани разходи и нарастване на дълга в условията на политическа нестабилност Русинова посочи, че съществуват достатъчно защитни механизми. Тя подчерта, че еврозоната е символ на доверие и финансова стабилност и не може да бъде разклатена от краткосрочни политически решения. В този контекст тя призова гражданите да сигнализират при проблеми с двойното обозначаване на цените и посъветва да няма прибързано внасяне на пари в брой в банките, за да се избегнат опашки и излишно напрежение в първите дни на прехода.

