Ключова новина за пенсите. Вдигат ли възрастта?
България е на прага на нова демографска и икономическа реалност
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България е на прага на нова демографска и икономическа реалност
България влиза в еврозоната без риск и без сътресения
Кампания за въвеждане на еврото се провежда в цялата страна
Първите шест месеца обмяната на валута ще е напълно безплатна
Документът беше подписан от г-н Димитър Радев и г-жа Зорница Русинова
Говори Зорница Русинова
Според нея липсата на достатъчна информация за еврото създава притеснение у хората
Друг проблем е, че България е на последно място на обучения за възрастните, както и по дигитални умения
Говори Зорница Русинова
Задават се нелесни месеци пред страната ни, освен кризите отвън за пореден път навлизаме в период на политическа нестабилност
Родителите на всички деца, които са в детска градина имат право на болничен
Развитие има, когато всички вървят в една посока, каза Зорница Русинова
40 000 души вече използват ежедневно патронажна грижа и други услуги
Работещите на първа линия в социалната сфера ще получат към априлските си заплати бонус от една минимална работна заплата
В момента 13 000 нуждаещи се в България получават грижа по домовете си
Коментар на зам. министър Зорница Русинова
Скоро ще говорим за социално изключени групи, защото нямат цифрови умения
Министърът и Зорница Русинова парафират на 5 юни
Зорница Русинова води топ компании при студентите ни във Виена, Лондон, Мюнхен и Кьолн
Томислав Дончев и Зорница Русинова с кампания за връщане на студентите зад граница