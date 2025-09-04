Експерт с призив към народа преди еврото! Какво да правим с парите си

Кампания за въвеждане на еврото се провежда в цялата страна.

Целта на институциите е да дадат достоверна информация на хората за всичко, което предстои в месеците до 1 януари, когато официално ще влезем в клуба на богатите. Какво се предвижда в рамките на тази кампания, разкри Зорница Русинова, председател на икономически и социален съвет.

Според нея има доста хора, които не са наясно с това къде и как трябва да обменят парите си. Затова през следващите няколко месеца предстоят срещи с местни власти, бизнес и граждански организации в цялата страна, за да имат всички тези хора възможност да зададат директно на институциите своите въпроси.

Почти всеки ден в различно населено място има отделни срещи. Ние като икономически и социален съвет, освен че участваме в кампанията на Министерство на финансите и на Българската народна банка, имаме наши събития, които отделно ние ще направим, за да можем да дадем добри разяснения, започна Русинова.

Виждаме, че хора продължават да обменят валута в чейндж бюрата и отиват да сменят парите си там. По-скоро нашият призив е, ако имате пари и се притеснявате за тях, по-добре или ги внесете в банка, така че от първи януари директно вашите средства в банката да бъдат директно превалутирани. Или, ако в първите шест месеца искате да имате пари в брой, във всеки един банков клон в цялата страна, без каквито и да е било такси и комисионни, ще се обменят средствата. В малките населени места, където няма нито банков клон, нито има банкомат, там това ще се направи от българските пощи, добави тя.

Считаме, че това е един добър ход, защото когато става въпрос за хора, които се притесняват, все пак тези хора са свикнали всеки месец от пощенския фонд да си получат пенсията. Така че ще могат и там да се обменят средствата, а на първи януари тези пенсии, разбира се, ще бъдат в евро. Има достатъчно мерки, които МВР и местните власти са предприели, за да не се притесняват хората, когато обменят парите си, каза още в „Пресечна точка“ Зорница Русинова.

