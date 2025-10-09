Бизнес

Теменужка Петкова с първо участие в заседание на Еврогрупата

На срещата са обсъдени икономическите перспективи в еврозоната

Теменужка Петкова с първо участие в заседание на Еврогрупата
Снимка: Министерство на финансите
09 окт 25 | 19:41
42
Иван Ватахов

Днес за първи път българският министър на финансите Теменужка Петкова взе участие като наблюдател в редовното заседание на Еврогрупата в Люксембург. Досега България е участвала единствено в заседанията на Еврогрупата в приобщаващия формат, където присъстват всички финансови министри на държавите членки на ЕС.

Участието на министър Петкова на срещата на финансовите министри на държавите от еврозоната дава възможност на страната ни в навечерието на пълноправното си членство в еврозоната да се подготви за предстоящото активно участие в заседанията на Еврогрупата от 1 януари 2026 г.

На срещата са обсъдени икономическите перспективи в еврозоната, фискалните развития на всяка от страните и прогнозите в държавите членки. В рамките на Еврогрупата е била обсъдена подготовката и позициите на финансовите министри и управителите на централните банки за предстоящите срещи на Г-20 и Международния валутен фонд. Традиционно те се провеждат в края на октомври, като тази година домакин е Вашингтон, пише в съобщението.

Тагове:
Автор Иван Ватахов

