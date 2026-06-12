Енергийна тревога в еврозоната заради войната в Близкия изток
ЕС вече плаща милиарди повече за внос на горива, рискът от прекъсвания поставя нов натиск върху икономиката
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ЕС вече плаща милиарди повече за внос на горива, рискът от прекъсвания поставя нов натиск върху икономиката
На срещата са обсъдени икономическите перспективи в еврозоната
Тя допълни, че България е напът да реализира стратегическа цел
Икономиката на страната остава устойчива на фона на глобалната несигурност
Зависи от това кога са покрити критериите, посочи Паскал Донахю
Финансовите министри от Еврозоната одобриха 2 млрд. евро транш за Гърция, съобщи Франс Прес. Атина успешно се е справила с поетия ангажимент за реформ...
Гръцкият финансов министър Янис Варуфакис призна пред в. "Ню Йорк Таймс", че е записал на електронно устройство срещата при закрити врата на финансови...
Комшиите имат пет дни да решат за спасителната програма, те се опъват Еврогрупата постави ултиматум на правителството на СИРИЗА в Гърция до петък да...
Гърция e изправена пред нов ултиматум. Еврогрупата настоя страната да вземе решение до пет дни за това дали продължи със спасителния план. Атина от св...
Финансовите министри от еврозоната ще обсъдят днес в Брюксел спасителната програма на Гърция. Срещата, която е посветена на Гърция, е втората за по-ма...
Брюксел. Гърция и Еврогрупата засега не постигат споразумение за предоговаряне на спасителната програма на съседката ни, съобщи АФП, позовавайки се на...