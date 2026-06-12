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Нов ултиматум за Гърция

Нов ултиматум за Гърция

Гърция e изправена пред нов ултиматум. Еврогрупата настоя страната да вземе решение до пет дни за това дали продължи със спасителния план. Атина от св...

17 февруари | 10:40
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