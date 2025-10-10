Европарите

Информационни срещи за еврото в четири общини днес

Срещите ще започнат в 11:00 часа

Снимка: БТА
10 окт 25 | 7:32
122
Иван Ангелов

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Болярово, Омуртаг, Девин и Павликени, съобщиха от Комисията за защита на потребителите.

Срещите ще започнат в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Болярово, Омуртаг и Девин - в местните общини, а в Павликени в НЧ.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

Автор Иван Ангелов

