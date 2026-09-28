Каракачанов с оценка за войната: Украйна губи, репарации няма да има

„Украйна губи войната и няма как Русия да плаща репарации“. Това заяви бившият вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Каракачанов и бившият вицепремиер и вътрешен министър Румяна Бъчварова коментираха спора около българската позиция за Украйна и декларацията в ООН.

Темата беше повдигната след изявлението на президента Илияна Йотова, че българските забележки по текста на декларацията не са били взети предвид. Според Бъчварова продължаващият спор показва неяснота около начина, по който е била променена позицията.

„Познавайки как работи държавната машина, такава позиция не може да стигне до ООН, без да мине през одобрение в българските институции“, заяви Бъчварова.

Каракачанов също определи като смущаваща бързата промяна на позицията. По думите му обаче в речта на Йотова са били отправени ясни послания за необходимостта от мир.

„Няма военно решение за Украйна, защото тя губи войната“, заяви бившият военен министър.

Той постави под въпрос и доколко реалистично е Русия да бъде принудена да се изтегли от територии и да плати репарации. Според него подобно решение не може да бъде постигнато единствено с резолюция или декларация, ако Москва смята, че печели войната.

Бъчварова от своя страна подчерта, че призивът за мир трябва да бъде последван от конкретни действия.

„Политическото умение е да решиш как да стигнеш до този мир“, заяви тя. По думите ѝ са необходими преговори и условия, при които те реално да могат да се проведат.

Според Бъчварова България трябва да формулира реалистична и институционално съгласувана позиция, като поддържа контакти както с европейските държави и САЩ, така и с Украйна.