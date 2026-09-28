Политика

Илияна Йотова посети Индустриален парк – Шумен

Тя подчерта, че нейната най-голяма задача е хората в България да живеят достойно

Илияна Йотова посети Индустриален парк – Шумен
28 сеп 26 | 15:22
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Мира Иванова

„Отдавна Ви чакаме да ни посетите и да Ви запознаем с нашата дейност и трудностите, които срещаме“, с тези думи ръководството на Индустриален парк – Шумен посрещна Илияна Йотова. То сподели своите идеи за развитие на индустриалния парк, но и проблемите с бюрокрацията, която спъва работата им. Индустриалният парк, планиран на площ от 2 400 000 кв. м., ще допринесе за развитието на региона и повишаването на стандарта на живот на жителите му.

Йотова Шумен3

„В България трябва да има повече индустриални паркове като този, да има повече инвестиции, за да се развиват регионите“, посочи кандидатът за президент. Тя разговаря с работещите в две от предприятията в индустриалния парк, едно от които е българска инвестиция.

Йотова Шумен2

„Благодаря ви за трудолюбието, имаме нужда от вас, от вашата енергия. Вярвам, че енергията на българите е нашата най-голяма сила“, обърна се Йотова към работниците.

Йотова Шумен1

Тя подчерта, че нейната най-голяма задача в дългогодишната ѝ политическа кариера е хората в България да живеят достойно и да се чувстват спокойни за бъдещето си. „С правителството на Румен Радев, което има сериозен хоризонт от 4 години, можем заедно да направим България правова държава, която закриля всеки български гражданин. Не се кандидатирам за президент, за да се бори президентството с другите институции, а за да работим заедно за България“, заяви Илияна Йотова.

Йотова Шумен5
Йотова Шумен4
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Автор Мира Иванова

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