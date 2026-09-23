Йотова: България очаква европейско финансиране за гигафабрика за изкуствен интелект

България очаква средства за изграждането на мащабна инфраструктура за изкуствен интелект да бъдат заложени в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на среща с швейцарския си колега Ги Пармелен в Ню Йорк. Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество във високите технологии, инвестициите и науката.

Йотова открои потенциала на България в областта на високите технологии и посочи като пример Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Тя подчерта и ролята на страната в европейските инициативи за развитие на изчислителната инфраструктура за изкуствен интелект. Европейската комисия посочва България сред държавите, в които се изграждат AI фабрики, като българската BRAIN++ е базирана в София.

Отделно Европейската комисия вече обяви процедура за създаването на до седем европейски гигафабрики за изкуствен интелект. Те ще разполагат с мащабен изчислителен ресурс за разработване и обучение на следващо поколение AI модели, като инициативата е подкрепена с до 10 млрд. евро европейско и национално финансиране и се очаква да привлече поне 20 млрд. евро частни инвестиции.

Снимка: Пресцентър на президента

На срещата Йотова и Пармелен са обсъдили и възможностите за увеличаване на швейцарските инвестиции в България. Двамата са отбелязали развитието на двустранните отношения, които тази година навършват 110 години. Президентът е посочила като пример за устойчиво партньорство Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В разговора е била засегната и войната в Украйна. Йотова е подчертала необходимостта от по-активна роля на Европа в усилията за намиране на решение на конфликта. Швейцарският президент от своя страна е представил предстоящата инициатива на страната си за преговори за мир. „Швейцария е емблема за мир“, е заявила Йотова.