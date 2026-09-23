Костадин Костадинов: Ако някой мисли, че съм спасителят, горчиво се лъже

„Ако някой си мисли, че аз съм спасителят, горчиво се лъже.“ Това заяви кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Според него един от сериозните проблеми на българската политика е прекаленото ѝ персонализиране и очакването, че един човек може да реши проблемите на страната.

„Българската политика прекалено много се персонализира. Ние имаме един много сериозен проблем и той е, че прекалено често очакваме да дойде някой спасител“, каза Костадинов и определи „Възраждане“ като екипна организация.

По думите му сериозните промени в обществото и държавата изискват широка подкрепа.

„Това означава, че трябва да разполагаме с голям брой хора, които да застанат зад нас. Не зад мен, зад нас“, подчерта той.

Костадинов обясни, че кандидатпрезидентската двойка на партията е определена след допитване. По думите му близо 17 000 души са посочили, че предпочитат той да бъде кандидатът за президент, а Петър Волгин – кандидатът за вицепрезидент.

Петте приоритета

Костадинов заяви, че партията е събрала исканията на своите симпатизанти и ги е обобщила в пет основни точки.

Първата е независимостта на България. Втората включва благоденствие, спокойствие, сигурност и високи доходи, а третата е обединението на обществото.

Като четвърти приоритет той посочи научния и образователния напредък. Според Костадинов България изостава сериозно в развитието на новите технологии и изкуствения интелект.

„България в момента се превръща в една черна дупка на картата на света, в която всяка една държава се опитва да създава свой собствен изкуствен интелект. Ние сме извън времето и пространството в това отношение“, заяви той.

Петата точка е „сила“, която според кандидата на „Възраждане“ трябва да позволи на държавата със собствените си възможности да защитава независимостта, просперитета, благоденствието и обединението си.

„Народът очаква да има управляващи политици, които да обичат България, които да обичат българския народ. Защото няма как да управляваш един народ, ако не го обичаш“, заяви още Костадинов.

„Избори с избори не си приличат“

Кандидатът коментира и резултата на „Възраждане“ от последните парламентарни избори – 4,3%. Според него този резултат не може автоматично да бъде пренасян върху президентския вот.

„Избори с избори не си приличат. Аз, когато минат изборите, забравям за тях и почвам да гледам напред“, каза той.

Костадинов определи липсата на обща национална цел като един от големите проблеми пред страната.

„Най-големият проблем в нашата страна в момента е, че нямаме голяма обща колективна цел. Няма кауза, няма идеал, няма доктрина“, заяви кандидатът.

Според него преодоляването на общественото разделение изисква хората да имат възможност свободно да изразяват позициите си. Именно затова, каза той, за него било важно да чуе и мнението на сънародници, които не подкрепят „Възраждане“.