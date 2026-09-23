Радев въвежда пълна забрана на хазартната реклама. Нов контрол

Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор с цел повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости.

Радев посочи, че се забраняват и ярките светещи реклами по витрините на казина и игрални зали.

Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалният резултат от финансовата дейност. Предвижда се и по-строг контрол за предотвратяване на опити за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите (НАП) в реално време, каза министър-председателят.

Той посочи още, че се предвижда съществено увеличаване на налога за онлайн хазарта, като ще бъдат създадени и механизми част от приходите да се насочват към спорта и образованието.

Всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната, обясни премиерът. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита и ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава, посочи Румен Радев.

Премиерът Радев съобщи още, че министрите внесат промени в Наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения.

"Досега те се третират като административни провинения, през годините нямаше политическа воля това да се случи, защото тези текстове, които предлагаме бъркаме дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление", обясни премиерът.

Той допълни, че под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените "чиновници на повикване", които съзнателно, по думите му "си затварят очите" за подобни нарушения.

"Всяка информация, която е съзнателно манипулирана, с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление", заяви Радев.