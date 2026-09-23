Румяна Коларова скъса пагоните на Кандев: Тотал щета е!

Тотал щета! Така политологът проф. Румяна Коларова определи кандидата на умните и красивите за вицепрезидент Георги Кандев. Той е слабата фигура в двойката с Гюров, подчерта Коларова в интервю за бТВ.

При двойката Гюров-Кандев - Кандев е слабата фигура. Аз бих го оценила като тотал щета, вероятно няма да му дават много да говори, коментира проф. Коларова. И заяви, че изобщо не вижда участие на Кандев в предизборни дебати, защото не може да се справи.

Снимка: бТВ

Аз не виждам как Кандев ще дебатира с Волгин и Кирил Вълчев, просто това е ясно, че е невъзможно. Не съм сигурна, че Гюров има компетентността и може толкова бързо да я компенсира - да дебатира с Йотова и съответно с Костадин Костадинов, на Костадинов историята му е силната тема, а тя е много удобна за един президентски дебат, коментира политологът.

Разсейване на гласове може да има - първо в нишови парии, които са радикални и имат своите механизми за мобилизации. Христанов ще разсейва вота за Гюров и Кандев. Решаваща роля имат тези, които няма да гласуват. На първи тур каква част от потенциалния електорат на една от трите водещи двойки няма да отидат да гласуват - това е първият голям въпрос. Вторият - дали ще има някаква преориентация. Аз не виждам как избирателите на ГЕРБ, които не са гласували на първи тур, ще отидат да гласуват на втори, коментира още Румяна Коларова.

Големият брой кандидати не означава голяма конкуренция. Там има хора, които говорят с извънземни, хора, които се явяват на всякакви изброи за да не ги забравим, коментира и политологът Теодор Славев. "Тук важни и за балотажа и за първи тур ще бъдат липсващите кандидати - имаме втората политическа сила, която няма кандидати и имаме ДПС, което мълчи. Те не се регистрираха вчера", допълни още той.

Според него по-голяма част от избирателите на ГЕРБ няма да излязат да гласуват. По думите му това ще доведе до намаляване на избирателната активност. "Не знам до колко знаците на лидера биха повлияли на избирателите. Важно е дали Борисов ще отиде да гласува на първи тур. За мен Борисов се опитва да се договори с двата лагера", посочи още Славев.