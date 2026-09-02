Битката за президент: Имената вече са ясни

Седем кандидати за президент вече са заявили участие в предстоящия вот, а една политическа сила е регистрирана официално за изборите. Първа кандидатурата си обяви действащият президент Илияна Йотова, но все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент, предава bTV.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще се яви на изборите в тандем с Георги Кандев – бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров.

Още преди дни кандидатурата си представи и бившият министър на земеделието при Гюров – Иван Христанов. И неговият подгласник все още не е известен.

В президентската надпревара ще участват още четири двойки.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще бъде в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов.

Председателят на БЗНС Николай Ненчев ще се кандидатира за държавен глава в тандем с журналистката Цвета Кирилова.

Кандидат за президент е и Александър Томов. Името на неговия кандидат за вицепрезидент ще бъде обявено на 12 септември.

В битката за „Дондуков“ 2 влиза и независимият кандидат Георги Димов. Той ще бъде в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков.

53 дни до вота

Точно 53 дни остават до изборите за нов държавен глава. Днес официално беше даден старт на регистрацията за президентския вот.

От днес партиите и коалициите, които искат да участват в надпреварата за „Дондуков“ 2 и да издигнат свои кандидати за президент и вицепрезидент, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия.

Първа това направи „Възраждане“, която се регистрира преди обед за участие във вота за държавен глава на 25 октомври.

Крайният срок за регистрация изтича в 17 часа на 9 септември. Тогава ще стане ясно колко политически формации ще имат свои кандидати в президентската надпревара.

До 22 септември – Деня на независимостта – трябва да са ясни всички кандидат-президентски двойки. На 23 септември Централната избирателна комисия ще проведе жребия за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите.

В полунощ на 25 септември започва предизборната кампания. Тя ще продължи до 23 октомври.

24 октомври е денят за размисъл, а в последната неделя на октомври – 25-и – българите ще гласуват за седмия президент на страната.