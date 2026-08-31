55 дни до изборите за президент. Ето кои ще участват в надпреварата

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката срещу действащия държавен глава Илияна Йотова. Това стана ясно 55 дни до датата на президентските избори. Официално кандидатурата на двамата ще представена утре в Гоце Делчев. Така до момента вече са номинирани шест кандидатпрезидентски двойки.

Първа своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Все още обаче не знаем кой ще е нейният подгласник.

От днес вече е официална и кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Той ще се яви заедно с бившия и.ф. главен секретар на МВР в кабинета на Гюров Георги Кандев.

Още преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при Гюров – Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още е неизвестен.

Още четири двойки ще се явят на вота. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов.

Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с вицепрезидент – журналистката Цвета Кирилова.

Кандидат за президент е и Александър Томов. Неговият вицепрезидент ще бъде обявен на 12 септември.

За позицията държавен глава ще се бори и независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков.

Крайният срок за обявяването на имената на всички кандидати е 22 септември.