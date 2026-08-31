Слави с нови въпроси към Демерджиев за Петрохан

Слави Трифонов отправи нови въпроси към Иван Демерджиев по случая "Петрохан". Лидерът на ИТН настоява истината да бъде огласена и в пост в социалните мрежи напомни, че днес изтича срокът, който министърът на вътрешните работи беше поставил за разкриване на фактите.

Ето какво написа Слави във Фейсбук:

Господин Демерджиев, нашата кореспонденция продължава, разбира се, едностранно, но аз вярвам, че можете да четете и рано или късно Вие ще дадете отговори и ще изнесете пълната информация за случая „Петрохан“, защото така е редно и защото, в крайна сметка, Вие нямате избор. Накрая Вие ще кажете всичко за случая „Петрохан“, защото не можете да си измислите фактите. Те са такива, каквито са.

Сега, от друга страна, аз Ви разбирам. Вие напоследък сте доста ангажиран. Хванахте един заглушител, който се оказа акумулатор с кабели. Изпуснахте един тиктокър с гривна, която не работи, Вие го търсите, а той всеки ден Ви се подиграва на живо в ТикТок. Арестувате журналисти. Сигурно не Ви е лесно, но нямате избор. А може би нямате и календар, затова ще Ви подсетя и ще Ви кажа, че днес е 31-ви август, а Вие съвсем отговорно заявихте преди около месец, че в края на месец август ще дадете информацията за разследването на случая „Петрохан“. Днес е краят на месец август и става ясно, че Вие не си държите на думата. Или пък може би си държите на думата, но сте дали дума, явно, на ППДБ и ги прикривате. Само че, ако това е вярно, то няма да Ви доведе до нищо добро.

Не знам. Аз гадая. Защото Вие си траете.

Но аз няма да си трая, господин Демерджиев. Ако си мислите, че ще спра, че рано или късно ще ми писне - няма. Няма значение колко време ще ми отнеме. А и Вие няма да сте вечно министър на вътрешните работи.

Затова ще Ви цитирам Сенека: „Veritatem dies aperit“. Това означава „Времето разкрива истината“.