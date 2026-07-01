Политика

Слави гневен. Пусна убийствен пост за мигрантите

Само от нас зависи да запазим домовете си, семействата си, децата си, заяви лидерът на ИТН

Слави гневен. Пусна убийствен пост за мигрантите
01 юли 26 | 7:54
2249
Мира Иванова

Само от нас зависи да запазим домовете си, семействата си, децата си. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в хост във Фейсбук, посветен на проблем, за който всички си затварят очите - мигрантите.

Ето какво написа Слави Трифонов:

"Българските медии не дават гласност на едни събития, затова ще го направя аз. Става въпрос за проблем, който касае цяла Европа и за съжаление в частност и нас. Проблемът с мигрантите. Хора, които не сме канили, не искаме и въобще не желаем да присъстват в нашия живот. И, съгласете се, те са от друга религия, имат друг социален и дори друг морален статус.

И въпреки, че България в повечето случаи за мигрантите е транзитна дестинация, въпреки това, ние си патим от тази напаст. Арестуваме ги, прибираме ги, грижим се за тях и от време на време ни връщат някакви престъпници от другите западни държави, за които ние трябва да се грижим. И всичко това е резултат от малоумните либерални разбирания на една част от европейското общество, за които цената плащаме абсолютно всички.

Е, сега това, за което българските медии не говорят.

На 16 юни в английския парламент беше представен един ужасяващ доклад, който буквално те кара да се вцепениш. За последните 20 години над 250 хиляди момичета, английски момичета, някои от които на възраст между 8 и 14 години, са били изнасилвани, малтретирани, ползвани като сексуални робини, изнасяни навън в трети страни като проститутки против волята им, женени насила в мюсюлмански държави и въобще унищожавани като личности от банди от мигранти, голямата част от тях пакистанци.

Само като го казвам това и ми се струва толкова чудовищно, че направо абсурдно. Но е факт. И беше изнесено в английския парламент. И в момента Обединеното кралство е в шок. Министър-председателят Стармър си подаде оставката на 22 юни и цялата им общност се опитва да асимилира и да осъзнае чудовищните параметри на този скандал.

Подобни неща се случват и в други западноевропейски държави, най-вече във Франция и Германия, и ние не знаем какъв е мащаба.

И сега се замислете защо българските медии мълчат за това? Страхуват ли се? Заравят си главата в пясъка ли? Или хората, които ги управляват са част от тази либерална секта в Европа, която е позволила всичко това да се случи. И в крайна сметка е виновна! Нека бъдем откровени. Виновни са тези политици, като Ангела Меркел, които не просто им позволиха да дойдат, ами направо ги поканиха. Невероятно, но факт!

И затова искам да се обърна към всички нормални здравомислещи хора. Само от нас зависи да запазим домовете си, семействата си, децата си и да не позволяваме за нищо на света това да се случи в България!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Слави Трифонов
Още от Политика
Коментирай