Слави гневен. Пусна убийствен пост за мигрантите

Само от нас зависи да запазим домовете си, семействата си, децата си. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в хост във Фейсбук, посветен на проблем, за който всички си затварят очите - мигрантите.

Ето какво написа Слави Трифонов:

"Българските медии не дават гласност на едни събития, затова ще го направя аз. Става въпрос за проблем, който касае цяла Европа и за съжаление в частност и нас. Проблемът с мигрантите. Хора, които не сме канили, не искаме и въобще не желаем да присъстват в нашия живот. И, съгласете се, те са от друга религия, имат друг социален и дори друг морален статус.

И въпреки, че България в повечето случаи за мигрантите е транзитна дестинация, въпреки това, ние си патим от тази напаст. Арестуваме ги, прибираме ги, грижим се за тях и от време на време ни връщат някакви престъпници от другите западни държави, за които ние трябва да се грижим. И всичко това е резултат от малоумните либерални разбирания на една част от европейското общество, за които цената плащаме абсолютно всички.

Е, сега това, за което българските медии не говорят.

На 16 юни в английския парламент беше представен един ужасяващ доклад, който буквално те кара да се вцепениш. За последните 20 години над 250 хиляди момичета, английски момичета, някои от които на възраст между 8 и 14 години, са били изнасилвани, малтретирани, ползвани като сексуални робини, изнасяни навън в трети страни като проститутки против волята им, женени насила в мюсюлмански държави и въобще унищожавани като личности от банди от мигранти, голямата част от тях пакистанци.

Само като го казвам това и ми се струва толкова чудовищно, че направо абсурдно. Но е факт. И беше изнесено в английския парламент. И в момента Обединеното кралство е в шок. Министър-председателят Стармър си подаде оставката на 22 юни и цялата им общност се опитва да асимилира и да осъзнае чудовищните параметри на този скандал.

Подобни неща се случват и в други западноевропейски държави, най-вече във Франция и Германия, и ние не знаем какъв е мащаба.

И сега се замислете защо българските медии мълчат за това? Страхуват ли се? Заравят си главата в пясъка ли? Или хората, които ги управляват са част от тази либерална секта в Европа, която е позволила всичко това да се случи. И в крайна сметка е виновна! Нека бъдем откровени. Виновни са тези политици, като Ангела Меркел, които не просто им позволиха да дойдат, ами направо ги поканиха. Невероятно, но факт!

И затова искам да се обърна към всички нормални здравомислещи хора. Само от нас зависи да запазим домовете си, семействата си, децата си и да не позволяваме за нищо на света това да се случи в България!"

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