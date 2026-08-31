Йотова: Да дадеш шанс за живот е мисия, която всички лекари изпълняват

Да дадеш шанс на всеки един нов живот е не само заглавие на фотоизложба, а е мисия, която изпълнявате всички вие. Това каза държавният глава Илияна Йотова в обръщение към лекарите на официалното откриване на фотографската изложба „Всеки нов живот заслужава шанс“ пред Народния театър „Иван Вазов“. Събитието е по повод 50-ата годишнина от създаването на Клиниката по неонатология на Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) „Майчин дом“ и се провежда под патронажа на президента.

Идеята за живота, който е победил, е голямата идея, посочи държавният глава. Вгледайте се в тези пламъчета в лицата на лекарите, акушерките и най-вече в лицата на децата, които обективът е уловил. Трябва да си особен човек, трябва да го носиш в душата си и да имаш едно безкрайно човешко сърце, за да можеш да работиш тази работа, посочи Йотова. По думите ѝ тази изложба не може да разкаже и да представи пълния разказ за работата и усилията на медицинските специалисти.

Много добре знам какво стои зад вашата работа, зад вашите 24 часа, многото тревоги и безкрайната надежда, с която дарявате родителите, каза президентът. Илияна Йотова отбеляза, че тази надежда се предава и на децата, които стават още по-амбицирани да останат на тази земя и да имат своето бъдеще и живот.

През всички тези 50 години вие променяте съдби, заяви президентът. Правите тези семейства още по-здрави и им давате бъдеще, карате едни мънички същества да прогледнат за този свят. Това не е ли вълшебство, попита тя. Голям и дълбок поклон за всичко това, което правите, допълни президентът. Йотова отбеляза, че политиката за здравето на децата няма как да е тема за противоборство. Това е наша национална кауза, допълни тя.

Мъчно ми е, когато гледам това противопоставяне и за детската болница, когато, като че ли повече говорим, отколкото правим, посочи Йотова. Време е да се събудим и да бъдем на нивото на тези мънички същества, които се раждат и за които вие се грижите, добави тя.

Президентът отправи поздравления и на екипа на президентската институция за инициативата „Българската Коледа“. Над 20 години това е голяма идея, която преживява много повече от един мандат, която дава възможност за най-съвременната техника да бъде във ваша услуга. Едновременно с това съм сигурна, че няма техника, която да бъде по-силна от вашия професионализъм и от вашето човешко сърце, каза Йотова.

„Пожелавам ви да давате все повече надежда и да я разпръсквате на много хора, които имат проблем. Пожелавам ви да продължавате да вдъхвате кураж и смелост, така както го правите и досега. Пожелавам ви да получавате повече тази голяма награда - здравия плач на едно бебе сутрин, обед и вечер и през всичките часове и сълзите на признателност от неговите родители. Вярваме във вас“, каза още държавният глава.