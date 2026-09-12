Битката за президент: Имената вече са ясни
Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
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Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
"Народна сила" издига доцент и генерал
Те настояват финансовият министър Георги Клисурски, ръководителите на „Митници“, Държавния резерв и „Лукойл Нефтохим Бургас“ да дадат информация за до...
Това обобщи Георги Димов по време на дебатите в рамките на 107-мото заседание на Групата по митническа политика към Европейската комисия
Пренасям добрите практики на НАТ, каза новият финансов министър
Към проблемите със Северна Македония се подхожда елементарно, казва кандидатът за народен представител
Кметът на Божурище Георги Димов остава в ареста, реши Апелативният специализиран съд
Жители на Божурище се събраха тази сутрин на протест в подкрепа на арестувания кмет Георги Димов
Той бе арестуван след акция на Специализираната прокуратура, КПКОНПИ и СДВР за измама при имотни сделки
Георги Димов е водач на листата на „Атака“ за европейските избори
Действията на Анкара за прекратяване на реадмисията за бежанци са послание към Европейския съюз чрез България. Това коментира бившият генерален консул...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Божурище Георги Димов се срещна с жителите на с. Пролеша. По време на срещата Георги Димов представи програмата си разв...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Божурище Георги Димов се срещна с жителите на с. Пожарево. На срещата присъстваха и кандидатите за общински съветници...