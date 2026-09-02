Дронът в Лайпциг взриви парламента: Ето какво каза Витанов

България трябва да прояви солидарност с Германия след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, но е рано да се правят категорични изводи кой стои зад случая. Това заяви председателят на ПГ „Прогресивна България“ Петър Витанов.

По думите му България няма причина да се съмнява в германските институции и трябва да застане зад страната като свой партньор в Европейския съюз.

„Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в германското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки“, заяви Витанов.

В същото време той призова да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се посочи конкретен извършител.

„Все още засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от германското разследване. Защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения“, каза той.

Витанов даде за пример взривовете по газопроводите „Северен поток“, като подчерта, че при подобни случаи първоначалните версии не винаги съвпадат с окончателните заключения.

Според него, докато войната продължава, Европа вероятно ще бъде изправена пред нови подобни рискове и инциденти.

„Външната политика не трябва да се използва за вътрешнопартийни цели“

Коментарът му дойде на фона на политически спор в Народното събрание. От ГЕРБ и „Демократична България“ разкритикуваха българската реакция след инцидента в Лайпциг и настояха София да заеме по-категорична позиция.

От ГЕРБ подчертаха, че Германия е съюзник на България както в ЕС, така и в НАТО. Според партията реакцията на българските институции е недостатъчна в сравнение с позициите, заявени от други европейски държави и представители на НАТО.

От „Демократична България“ също атакуваха Министерството на външните работи. Ивайло Мирчев заяви, че в българската позиция Русия не е посочена във връзка със случая и определи реакцията на властите като „снижаване“.

Двете формации поискаха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъдат обсъдени рисковете за страната и позицията на България.

Витанов обаче не подкрепи призивите за спешно заседание на КСНС.

„Това не е в моите прерогативи, а на президента на републиката. Но, честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост. Както казах, това са първоначални подозрения. Нека да видим как ще се развият“, заяви той.

Според него политическите сили трябва да бъдат внимателни с подобни теми.

„Опасявам се, че много често външната политика се използва за вътрешнопартийни цели, което не е целесъобразно“, каза Витанов.

Различна позиция от „Възраждане“

От „Възраждане“ заеха различна позиция и свързаха случая с вътрешнополитическата ситуация в Германия и предстоящите избори там.

Според формацията евентуална промяна в управлението след вота може да доведе и до промяна в германската политика.