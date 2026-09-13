Битката за президент: Имената вече са ясни
Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
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Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
Решението е на БЗНС, земеделците започват разговори за подкрепа
Отговор на въпроса защо не е завършена процедурата за назначаването на предложения от МВнР кандидат, следва да се търси там
Не съм го предлагал за посланик, каза бившият премиер
Няма много желаещи да отидат там, обясни премиерът
Делото е срещу бившия вонен министър Николай Ненчев по повод негови публикации
Обвинението е за ремонта на изтребителите МиГ-29, който не е осъществен
Ден на отворени врати на летище „Граф Игнатиево". В петъчния ден министърът на отбраната Николай Ненчев ще участва в заключителния ден от съвместното...
Тази есен честваме 100 годишнината от Тутраканската епопея. Отбелязахме юбилейните битки от Първата световна война с откриването на паметника на генер...
Неприемливо и твърде обезпокоително е действащ български генерал да прави изявление, че няма да спазва решение на Народното събрание, прокуратурата тр...
Два американски изтребителя ще охраняват българското въздушно пространство от 9 септември. Акцията ще продължи една седмица. Това обяви министърът на...
Военният министър Николай Ненчев е готов с предложение за заместник на подалия оставка шеф на ВВС генерал Румен Радев. Това е генерал Цанко Стойков, в...
Втора обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за ремонт на военни кораби пусна в рамките само на три седмици министърът на отбраната Н...
Съжалявам, че с Радев си загубих времето тогава. И той ми даваше дума, че няма нищо в политиката – точно обратното. Че ме е излъгал и мен, обикновено,...
Българските въоръжени сили имат толкова самолети, колкото са необходими. Това каза министърът на отбраната Николай Ненчев в авиобаза „Граф Игнатиево"....
Още от утре започва ремонт на казармите, тоалетни, кухните и спалните помещения на сухопътните войски, които се намират на територията на пазарджишка...
Правим с Гърция съвместни маневри по общата ни граница Руснаците обявиха официално, че не са били уведомени от военното министерство на България, че...
Навлизането на руски самолети в зоната ни на отговорност е провокация с неясна цел. Това заяви министърът на отбраната Николай Ненчев пред Нова телеви...
"Мога да уверя българите, че в момента „Гранична полиция" разполага с кораби в топ 3 на Европа". Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти в...
С оглед на ситуацията в Турция и извънредното положение има напрежение в някои райони на страната. Вземаме изключително превантивни мерки. Това каза п...