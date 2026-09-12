Битката за президент: Имената вече са ясни
Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
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Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
Проф. Томов обяви, че има директна информация от Франкфурт
Коментира и темата с дълга и бюджета
Подгласник ще му е професор Лъчезар Аврамов
Стана част от предизборната кампания
Това са капитали на фирмата "Лира Инвестмънт"
Известният сценарист е починал на 76
Броят на протестиращите е малък
ЦСКА заплаши Александър Томов със съд. Чашата на ръководството на тима преля, след като днес бившият собственик на "армейците" изпрати писмо до Лиценз...
Оздравяването на ПФК "ЦСКА" АД е единственото възможно решение, обяви на страницата си във "Фейсбук" бившият мажоритарен собственик Александър Томов,...
Прокуратурата настоява оправдателната присъда на бившия шеф на "Кремиковци" и ЦСКА Александър Томов за присвояване в особено големи размери да бъде от...
Един от най-титулуваните български спортисти и легенда в класическата борба Александър Томов заяви пред "Стандарт", че този спорт върви към гибел. Тр...
ЦСКА не може да мине под масата, аз правих закона, обяви бившият шеф Войната между Александър Томов и бизнесмените Петър Манджуков и Юлиян Инджов про...
Софийският апелативен съд ще гледа делото на Александър Томов. Той е обвинен в източване на футболния клуб ЦСКА и "Кремиковци". Той получи оправдател...
Два дни преди срока, в който ЦСКА може да обжалва отказа на лиценз, кашата около клуба е пълна. Вариантите за оцеляване изглеждат три, но никой не гар...
Страхотни далавери в ЦСКА разкри Милко Георгиев в предаването "Гонг" на "Дарик". Доста от тях се знаеха, но съсобственикът даде пикантни детайли. Алек...
Александър Томов отново изплува. Без особени изненади стана ясно, че мераклията от Острова, който искаше да купи ЦСКА, е негов човек. Шотландецът с ту...
Не особено изненадващо мераклията за купувач на ЦСКА се оказа човек на Александър Томов. Дениз Кизилоз се казва турчинът от Шотландия, поискал "черве...
Бившият главен акционер на ЦСКА Александър Томов обяви, че дълговете на клуба са били 13 или 14 млн. в момента, когато се е разделил с дела си. Томов...
Бившият наставник на ЦСКА Стойчо Младенов излезе с благодарствено съобщение към Александър Томов малко, след като стана ясно, че "червените" вече имат...