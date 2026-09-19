Кирил Вълчев разкри кога е приел поканата на Йотова за вицепрезидент

Кирил Вълчев разкри кога е решил да отговори с "Да" на предложението на Илияна Йотова да бъде неин кандидат за вицепрезидент в битката за "Дондуков" 2.

"Разбрах, че името ми за кандидат за вицепрезидент се обсъжда на рождения ден на татко, затова помня датата – 10 август. Г-жа Йотова ми се обади, поисках време и отговорих положително на 18 август – в деня на покровителя на българския народ Св. Йоан Рилски", сподели Вълчев пред Дарик.

И допълни: "Мога да разкрия с какво ме убеди Илияна Йотова. Доста дълго мислих какво иска да каже покровителя на българския народ, четях завета му, докато мислих. Г-жа Йотова каза, че иска в обществото ни да има съгласие и тя използва очевидното, че през последните 6 години институцията, която представлявам, успяваше да постигне пълни съгласия. Аз работих с 9 Народни събрания и 20 парламентарни групи, както и с 12 правителства. Когато имаш ясна идея и търсиш съгласия по важни въпроси, затова постигнахме съгласие и непрекъснато го правихме по различни въпроси, които минаваха през отчетите. Значи, че е възможно. Така ми се струва".

"Другият аргумент, който г-жа Йотова използва, беше за начина, по който стигаме до тези съгласия, а именно чрез разговор, в който участват всички с различни мнения. Важен аргумент на г-жа Йотова беше и идеята за институциите на България. Здравословното съмнение е винаги полезно, но по-важно е да имаме доверие. Ние твърде често се съмняваме в абсолютно всичко. Най-важният аргумент беше, че имам наистина много богата юридическа практика. Мислил съм си, че като учиш много, дали можеш да ти поверят в България важни постове. В тази работа сега, с която ще се хвана, виждам и един пример за нашите деца, че да учиш и да бъдеш отличник има смисъл", коментира кандидатът за вицепрезидент.

"Вицепрезидентът върши няколко конкретни неща, като най-голямата му роля е свързаността с българите в чужбина. Аз опознах българските общности в чужбина. Оттам нататък освен българите в чужбина има конкретни правомощия, които всъщност не са толкова прости и са в областта на правото. Разчитам на над 20-годишния си опит в адвокатската ми кантора. Аз се занимавах с интелектуална собственост", коментира Вълчев.

"Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие. То е в представляването на единството на нацията. Вижте през каква трудност са преминали всички български президенти – да представляваш разединени хора. Важната ни цел е по важните въпроси да постигаме съгласие", отбелязва още Кирил Вълчев.