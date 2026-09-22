В Деня на Независимостта кандидатът на умните и красивите за президент Андрей Гюров блесна к рилата мисъл за празника. Защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости, каза Гюров.

Той и Георги Кандев започнаха от Велико Търново разговор за съвременния смисъл на българската независимост – какво означава тя 118 години след историческия акт от 1908 г. и как да я отстояваме днес

В навечерието на Деня на независимостта Андрей Гюров и Георги Кандев се срещнаха с граждани във великотърновското читалище „Надежда 1869“ – място, дълбоко свързано с изграждането на модерната българска държавност. В неговата зала са заседавали Третото, Четвъртото и Петото Велико народно събрание, а през 1887 г. Фердинанд полага клетва като български княз.

Именно от това историческо място Андрей Гюров постави въпроса какво означава да бъдеш независим днес – не само като държава, но и като общество, институции и граждани.

„Независимостта не се подарява. Българската е извоювана – със смелост, с поемане на риск, с активна дипломация. Преди 118 години България заявява, че иска сама да определя съдбата си“, каза Гюров.

Според него 22 септември не трябва да остава единствено историческа дата и повод за национална гордост. Независимостта има смисъл само ако се отстоява всеки ден – чрез решенията, които държавата взема, чрез силата на институциите и чрез свободата на гражданите.

„Независимостта започва със свободния човек. Този, който има собствено мнение, свободен е да го изрази и е готов да го отстоява. Човек, който вярва, че законът важи точно толкова за силния, колкото и за слабия. Защото иначе защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости?“, заяви кандидатът за президент.

Гюров очерта независимостта и като основна задача пред президентската институция – да отстоява автономността на държавата и институциите и правото на гражданите да не бъдат поставяни пред предварително решен избор.