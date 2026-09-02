Почна се! Кандев с първо видео от щаба, каза какво му стига

Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев, известен като Кандимен заради серията си видеа в ТикТок, не се стърпя и пусна нов клип. Този път от щаба на комитета, която издига него и Андрей Гюров за "Дондуконв" 2.

Във видеото Кандев е по риза, с вратовръзка и заявява: Добре дошли в щаба!

Експолицаят обясни защо се кандидатира за вицепрезидент. Г-н Гюров има сърце и на мен това ми стига, казва Кандев във видеото. В него той заявява, че е възпитан да спазва и да внимава за закона, както и винаги да казва това, което мисли. Той изтъкна, че при него няма втори план.