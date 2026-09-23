Йотова: Очаквам ЕС да играе по-важна роля в решаването на конфликтите

Президентът Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз (ЕС) да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Йотова говори пред български журналисти в Ню Йорк, където участва в започналите вчера българско време общи политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Мирът беше най-използваната дума, която чух на срещите си в ООН, каза тя.

Президентът Йотова оглавява българската делегация на форума. Тя пристигна в понеделник в Ню Йорк със закъснение, тъй като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради проблема с въздушния трафик в североизточната част на САЩ, причинен от прекъснат при строителни дейности оптичен кабел в Ню Джърси.

Това, което забелязах и което ме тревожи, е, че Европа беше спомената много малко в днешните речи в ООН, отбеляза държавният глава. Илияна Йотова допълни, че Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план.

Очаквам много европейски лидери да говорят утре (днес българско време - бел. авт.) по тази тема, защото не може да има мирно решение на конфликтите в Украйна и Близкия изток без амбициозни, категорични и експертни предложения от страна на Европейския съюз, подчерта българският президент.

Илияна Йотова заяви, че ще говори в своята реч за войната в Украйна. "Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не може да стоим настрана и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украйна и Съединените щати", изтъкна тя.

Президентът Йотова изрази надежда да има възможност да разговаря в Ню Йорк с председателя на Съвета за мир Николай Младенов, за да научи последните новини какви ще бъдат следващите стъпки по отношение на ивицата Газа.

В своето изказване от трибуната на ООН утре аз ще говоря за хуманитарния аспект на тази криза. Ще говоря за това, че българин загина там на хуманитарна мисия (капитан Марин Маринов - бел. авт.), каза още Илияна Йотова.

Тя каза, че най-използваната дума, която е чула на срещите си в ООН, е "мир". Не война, не конфликти, не кризи, а думата "мир" от всички лидери на срещите, които имах досега, отбеляза Илияна Йотова.

Държавният глава каза, че генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е поставил "изключително точна диагноза на света, в който живеем": миналата година по света е имало 60 въоръжени конфликта - най-много след Втората световна война. Оттук нататък, освен констатациите, диалога и дискусиите, обаче е време за конкретни решения, подчерта Илияна Йотова.

Президентът по-конкретно се обяви за дипломация и съвместно търсене на решения на масата за преговори. В същото време Илияна Йотова отчете рекордния брой конфликти по света след Втората световна война и все по-голямото въоръжаване на страните.

ООН е създадена след края на Втората световна война, за да не бъдат допуснати нови конфликти след най-смъртоносната война в историята на човечеството.

По-рано днес президентът Йотова имаше срещи със словашкия си колега Петер Пелегрини, с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, с председателя на Световния еврейски конгрес Роналд С. Лаудер и с краля на Йордания Абдула Втори.

Държавният глава също така участва в събитие на тема "Защита на правата на децата в контекста на изкуствения интелект (ИИ): Коалицията за правата и защитата на децата в ерата на ИИ като инструмент за практически действия.". Събитието бе организирано от Франция, Кения, Испания и Австралия.

Говорейки пред български журналисти в Ню Йорк, Йотова каза, че е разказала подробно пред Фолкер Тюрк за случая с Ива Михайлова в Република Северна Македония. Тя е получила от върховния комисар на ООН по правата на човека уверение, че ще вземе отношение към случая.

След брифинга президентът Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. По време на срещата двамата подчертаха необходимостта от преговори за слагане на край на войната в Украйна.

Вечерта Йотова присъства на прием, даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на световната организация.

Президентът Йотова ще направи своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН днес около 21:00 ч. българско време. Тази вечер в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк ще има среща с българската общност в града.