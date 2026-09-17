Радев с 5 изисквания към полицаите. Вдигна летвата

Пет ключови изисквания към полицаите у нас постави премиерът Румен Радев по време на Националното съвещание на ръководния състав на МВР, посветено на подготовката за президентските избори на 25 октомври.

„Очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи и като естетика, и като физика, като приятност полицаи. Защото полицаят на улицата е отражение на държавността“, отсече Радев.

Министър-председателят постави изисквания и към физическата подготовка на полицаите. Според него изпитите трябва да бъдат реални, а не формално отчитани, а в по-големите населени места полицаите трябва да владеят и английски език.

„Когато ходя в други държави, винаги гледам това и мога да ви кажа, че там, където има наистина отряд стегнати оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е по-ниско. Тук има какво да се желае“, коментира премиерът. Той отбеляза, че в системата има много млади и добре подготвени служители, но според него има и полицаи, които не отговарят на необходимите физически изисквания.

„Има наистина прекрасни млади полицаи – момчета и момичета, изглеждащи добре, знаещи езици, интелигентни, но за съжаление има и такива, за които се вижда директно, че не могат да пробягат и 10 метра“, коментира още той.

Полицаите с ТЕЛК - идва голяма промяна

Радев постави и въпроса за значителния брой униформени служители с ТЕЛК. „Имаме една значителна бройка на униформени полицаи с ТЕЛК, за мен това не може да продължава така, казвам ви го най-откровено. Поставил съм задача на министъра и главния секретар да се намери решение на тази ситуация“, заяви той.

По думите му служителите на МВР трябва да бъдат добре оборудвани и въоръжени, както и да отговарят на необходимите физически и професионални изисквания.

Министерството на вътрешните работи не трябва да бъде страна в политическия процес или инструмент на която и да е политическа сила, а да гарантира свободното упражняване на правото на глас.

Министър-председателят благодари на служителите на ведомството, които по думите му изпълняват професионалните си задължения в трудни условия и често с риск за себе си. Радев подчерта, че предоставените на МВР правомощия да използва сила и принуда в защита на обществения интерес вървят с особено висока отговорност. „Моите очаквания към вас са професионализъм, решителност, но и отговорност и спазване на закона. Има граница, която не може да се преминава“, заяви премиерът.

Изборите - еднакъв подход към всички

Основен акцент в изказването му бяха предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Радев настоя за еднакъв подход към всички кандидати и политически сили и за безкомпромисни действия срещу опитите за незаконно влияние върху вота.

„МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, че всеки български гражданин да може свободно да упражни своя вот“, посочи той.

Според премиера това изисква добра организация и координация между полицията, ДАНС и прокуратурата. Той призова за действия срещу всяка форма на заплаха и принуда, както и срещу купен, корпоративен и контролиран вот и незаконно използване на публичен ресурс.

„МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. Няма абсолютно никакво значение кой е кандидатът, коя е партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички“, подчерта Радев.

Премиерът настоя изборните нарушения да не бъдат прикривани, а разкривани и разследвани докрай. Наред с това предупреди да няма показност, предварително осъждане на хора и действия извън рамките на закона.

Битката с олигархията

Втората голяма тема в изказването беше борбата с корупцията и злоупотребата с власт. Радев определи „разграждането на олигархичния модел“ като една от най-трудните задачи пред МВР и заяви, че очаква от службите да разкриват незаконните зависимости. „От вас се очаква изсветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес, медии и всякакви държавни структури“, заяви министър-председателят. Борбата с корупцията и деолигархизацията са сред обявените приоритети в управленската програма на правителството.

По думите му финансовите и имуществените нарушения трябва да бъдат разследвани съвместно със службите и компетентните институции, а събраните материали да бъдат предавани на прокуратурата. „Правосъдието не се въздава нито от изпълнителната власт, нито от улицата. То се въздава от съдебните органи“, подчерта Радев и настоя МВР да осигурява годни доказателства, върху които да могат да стъпят прокуратурата и съдът.

Премиерът постави сред основните приоритети и борбата с производството и разпространението на наркотици. Той поздрави МВР за последните операции, като специално открои разбиването на лаборатория за производство на фентанил в София и други реализации срещу наркотрафика.

Радев обаче посочи, че има области в страната, в които липсват достатъчно резултати. По думите му това не означава, че там няма наркотици. „Наркотиците са стигнали навсякъде. За съжаление - около училищата и дори вътре в тях. Очаквам да бъдете още по-активни, още по-решителни и непреклонни, за да опазим децата на България“, заяви той.

Пътната безопасност

Друг приоритет, очертан от премиера, е пътната безопасност. Според него МВР трябва да работи в по-тясна координация с транспортното и регионалното министерство, както и с местните власти. Радев обясни, че целта е информацията от различни източници - включително пътни и общински камери, бъдещи боди камери на полицаите и устройствата на екипите на пътя – да бъде обединена, така че рискът да се управлява чрез данни в реално време. Крайният критерий за успех, по думите му, няма да бъде броят на санкциите, а намаляването на загиналите и пострадалите при катастрофи.

Радев поиска и по-осезаемо присъствие на полицията извън големите градове. Според него МВР трябва да възстанови оперативните си възможности там, където през годините държавата е загубила позиции. По думите му там, където държавата е „отстъпила властта на местни феодали и организирани групи“, полицията трябва да възстанови законността и доверието на гражданите.

"Разкрийте чадърите"

„Не искам да има никакъв чадър от никого за извършени престъпления и закононарушения. Вие трябва да ги разкриете, да ги покажете, да ги осветлите и да ги пресечете“, каза още Радев.

Министър-председателят заяви, че правителството ще търси възможности за увеличаване на капиталовите разходи за МВР и модернизиране на материалната база. Той призна, че в част от районните управления служителите все още работят при условия, които не отговарят на изискванията към тях. Сред амбициите е и развитието на Академията на МВР като високотехнологичен център за подготовка на служителите и използването на съвременни средства при противодействието на престъпността.