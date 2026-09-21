Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт (ОБНОВЕНА)

Стартът на нашето правителство беше труден, защото през годините се натрупаха управленски дефицити и липса на ясна визия и стратегия за развитие на България. Това доведе до отслабване на управленския капацитет, задълбочаване на неравенствата, ограничаване на икономическата активност и спад на инвестициите, на индустриалното развитие и производство и експорт. Това каза Румен Радев по време на среща с представителите Американската търговска камара в България.

Той отбеляза, че целта на кабинета е България да се развива като демократична, европейска държава с устойчив обществен и икономически модел на развитие и високо качество на живот.

Радев отбеляза, че в програмата за управление на страната има два основни стълба. Първият е демонтаж на олигархичния модел и борбата с корупцията, а вторият - ускоряване на икономическото развитие.

Радев каза, че кабинетът все още не е преборил олигархията, защото борбата е дълга и тежка. Той обаче отбеляза, че първата точка в поставените цели - отстраняване на олигархията от политическата власт - е постигната.

“Това е постигнато - олигархията вече не диктува по телефона на правителството", заяви Радев. „Да не се спекулира повече, ние изпълнихме първа точка от нашата програма – премахване на олигархията от изпълнителната власт“, заяви министър-председателят.

В момента се работи върху това да се отстрани олигархията от достъпа до публичния ресурс, а това вече се прави много успешно - прекратяват се компрометирани обществени поръчки, прави се ревизия на други и т.н.

Премиерът подчерта, че се работи с партньорски служби в чужбина, правят се ревизии, установяват се активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, които работят в разрез със закона. И даде пример за “полети до други държави с други лицензирани въздушни оператори”, като по този случай има и нужната документация. “Политици и влиятелни личности работят чрез поставени лица. Ние продължаваме нашите разследвания с цялата сила на държавата и всички инструменти на институциите”, подчерта Радев.

Премиерът каза още, че се създават механизми, които да предотвратят повторно завладяване на институциите. Като заяви, че по този начин се контролира работата и на настоящия кабинет, за да не се допусне отново влизане на олигархията.

“Когато някой казва, че сменяме един олигархичен модел с друг, аз веднага го отричам”, беше категоричен министър-председателят.

“Отвсякъде политически сили напират да увеличим плащанията - всякакви, за общинска инфраструктура, за заплати, за социални дейности. Ние искаме да дадем повече. Въпросът е откъде ще дойдат тези пари. В нашата програма ние отговаряме откъде ще дойдат повишените постъпления към бюджета. Искаме да сменим модела на икономическо развитие - от потребление, преразпределение, безразборни заеми, както беше досега, към ускорен икономически растеж, основан на висока производителност, на икономика на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на привличане на инвестиции, подобряване на бизнес средата у нас, създаване на условия за повишена икономическа активност”, каза още Радев. Според него така икономиката на страната ще бъде изведена в друга орбита.

Румен Радев определи САЩ като стратегически партньор на България. Сред сферите на съвместна дейност той посочи сигурността и отбраната, увеличаването на стокообмена, както и съвместните съоръжения, където се провеждат тренировки и учения. По думите му съвместните тренировки и учения са дори по-ценни от превъоръжаването, тъй като дават възможност за обмен на опит и усвояване на различни техники и тактики.



Като друга важна сфера Радев открои и ефективното сътрудничество в енергетиката. Радев подчерта, че България предлага условия за по-голям пренос на втечнен природен газ. По думите му, когато се говори за енергетика, става дума и за стабилност и надеждност.



„Ние предлагаме нещо, което вече е изчерпано в много от развитите държави – излишък на енергия и условия за развитие. България е лидер по батерии за съхранение на електрическа енергия. С „Тесла“ ще може да направим следващия пробив“, заяви той.



Премиерът посочи, че България води разговори с развити държави, които имат интерес да изграждат тук фабрики за изкуствен интелект.



„Защо България? Проблемът е сериозен. Те отговарят, че при тях трябва да чакат пет години. С агресивната политика, която водим, ще привлечем инвеститори. От какво ще печелим? Не от продаване на електрическа енергия, а около тези центрове ще се създаде една екосистема, ще има ефект и върху образованието“, каза Радев.



Радев посочи, че е необходимо да се създаде университетски кампус съвместно със САЩ, което според него би било пробив в образованието и важно условие за постигането на поставените цели.



„Поставил съм задача на министъра на образованието да се повиши процентът на учениците в средните технически училища, както и делът на студентите в инженерните и техническите специалности“, заяви Радев.



„Ние ще подкрепяме всеки бизнес, който работи чисто и си плаща данъците тук, в България“, заяви Радев.



Той отправи апел към бизнеса, ако някой бъде потърсен от представител на администрацията с допълнителни искания или му бъде поискано нещо извън установеното, да сигнализира.



„Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране на българския и чуждия бизнес“, заяви Радев.

"Бизнес закуската на АТК е събитие, на което бизнеса очаква да чуе повече от правителството за неговите мерки за устойчиво развитие на България и на устойчив икономически растеж. Това може да стане чрез активна политика с бизнеса и стратегическите съюзници на България", открои изпълнителният директор на АТК Иван Михайлов.

По думите му очакванията за събитието са високи, защото днешната среща ще надгради съществуващия институционален диалог между АТК и кабинета.

Михайлов благодари на приетата покана от страна на премиера Радев.