ДПС спешно предлага промени срещу идеята да се глобяват българи заради домашна ракия

ДПС спешно ще предложи промени в Закона за акцизите и данъчните складове, за да не се глобяват българи, които в дома си имат домашна ракия. Това съобщи в социалните мрежи депутатът от ДПС Атидже Алиева-Вели.

"Прогресивна България взе под прицел домашната ракия

Измененията, които Министерски съвет предвижда, означават, че всеки, който държи домашна ракия, и не е член на семейство, което е производител, е нарушител и ще бъде глобяван с 1000 евро.

Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната.

Ние от ПГ на ДПС ще внесем предложение за изменение Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва!", написа тя.