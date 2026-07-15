Тревожна прогноза: Ръст на безработицата, AI вече измества професии

Пазарът на труда в България навлиза в период на забавяне, а експертите предупреждават, че през есента и зимата безработицата може да се увеличи.

Най-голямото търсене на служители традиционно остава в София и Пловдив, но през последния месец значително са намалели свободните работни места в секторите логистика, транспорт, маркетинг, реклама, туризъм и автомобилно производство. Това заяви Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му причините не се дължат единствено на навлизането на изкуствения интелект.

„Вероятно ще видим увеличение на безработните през есента и зимата. Очакваме тенденцията на по-слабо търсене на кадри да продължи“, прогнозира Първанов.

Той обясни, че автомобилната индустрия в Западна Европа изпитва затруднения, а основните експортни пазари поръчват по-малко продукция от България.

Според експерта текучеството в големите компании също намалява, затова съветът към хората, които търсят работа, е да не чакат есента, а да кандидатстват още сега.

Първанов прогнозира още, че двуцифреният ръст на заплатите постепенно ще се забави и увеличенията ще бъдат по-умерени.

AI вече измества професии

Изкуственият интелект вече оказва осезаемо влияние върху пазара на труда. Според Първанов професията копирайтър е сред тези, които постепенно започват да изчезват, тъй като голяма част от задачите вече могат да бъдат изпълнявани от AI.

Подобна тенденция се наблюдава и в IT сектора, където търсенето на специалисти по тестване и качествен контрол на софтуер значително намалява.

За сметка на това медицината, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост остават сред секторите с най-стабилно търсене и добри перспективи за ръст на възнагражденията.

Все по-малко работа от вкъщи

Променя се и тенденцията при дистанционната работа. В момента едва 6% от обявите за работа предлагат възможност за изцяло дистанционен режим.

„Работодателите все по-често връщат служителите в офисите. Кандидатите, които държат единствено на работа от вкъщи, трябва да бъдат по-гъвкави“, коментира Първанов.

По думите му в повечето компании се налага хибридният модел, при който служителите могат да работят дистанционно един или два дни седмично.

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