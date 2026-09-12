Тревожна прогноза: Ръст на безработицата, AI вече измества професии
Пазарът на труда се охлажда, а дистанционната работа става все по-рядка, предупреждават експерти
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Пазарът на труда се охлажда, а дистанционната работа става все по-рядка, предупреждават експерти
Компанията предлага на своите служители среда, която насърчава растежа, иновациите и баланса между работа и личен живот
Двамата бяха забелязани да се прегръщат на концерт на Coldplay по-рано този месец
SofTIS Summer Camp е иновативен формат, който свързва науката и практиката в сферата на софтуерното инженерство
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Още от Студената война има подобни операции, но те са били в много по-малък мащаб
Числата сочат, че обобщено за всички сектори има спад в офертите за работа с блиоз 3000
С IT Helpdesk компаниите повишават сигурността и защитата на информацията
Програмата Trade-In 2024 е отворена за клиенти в Европа, включително и България
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Хората в България, които се осигуряват на максималната, позволена от закона сума, са под 300 хиляди
Какво вещае Бил Гейтс
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Кабинетът уж не планира създаване на държавен телекомуникационен оператор
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Компании от Швейцария, Австрия, Германия са инвестирали у нас през месеците на пандемията
Туризмът ни е изключително, изключително назадничав бизнес, казват програмисти