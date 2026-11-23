Централната избирателна комисия (ЦИК) ще връчи удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев на официална церемония, която ще се проведе утре от 14:00 часа в сградата на Народното събрание. Това съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани за президент и вицепрезидент след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември 2026 г.

Първоначално церемонията по връчване на удостоверенията бе насрочена за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент на България след проведения на 1 ноември втори тур на президентските избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг след провеждането на изборите.

Кандидатпрезидентската двойка получи 1 093 852 действителни гласа, или 57,566% от вота.