"Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква". Това дълбоко и искрено верую беляза целия земен път на Негово Високопреосвещенство митрополит Гавриил. Със своите мъдри слова и блага усмивка се стремеше да посее у всеки вяра, смирение, любов към Бог и към ближния. Учеше децата да бъдат добри и милосърдни хора. Съграждаше не само духовно - остави на България катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч.

Това написа президентът Илияна Йотова в социалните мрежи по повод кончината на ловчанския митрополит Гавриил.

"Ще помня разговорите ни и ще преоткривам смисъла на думите му. Светъл да е пътят на душата му!", написа още президентът Йотова.

Митрополит Гавриил почина в неделя сутрин, след тежко боледуване. На 4 ноември владиката бе приет за лечение във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит. Той бе поставен във ВМА на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи в изкуствена кома.