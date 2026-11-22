Светият синод на Българската православна църква се събира на извънредно заседание след кончината на Ловчанския митрополит Гавриил. Висшите духовници трябва да вземат важни решения за бъдещето на Ловчанската епархия, останала без своя архипастир. Предстои да бъде определен временен наместник на овдовелия епархийски престол, както и датата за опелото и погребението. Митрополит Гавриил почина тази сутрин на 76-годишна възраст след кратко боледуване, съобщиха от Българската патриаршия.

Светият синод ще реши кой поема епархията

Извънредното заседание ще се проведе през следващите дни, като конкретната дата предстои да бъде обявена. Основната задача на Светия синод е да определи архиерей, който временно да ръководи Ловчанската епархия до избора на нов митрополит.

Наместникът ще поеме текущото управление и ще организира необходимите църковни процедури за избора на наследник на митрополит Гавриил. Съгласно църковния устав новият епархийски архиерей се избира по установен ред с участието на представители на епархията и Светия синод.

От Българската патриаршия съобщиха, че днес след 14 часа тялото на покойния владика ще бъде положено за поклонение в параклиса "Св. цар Борис" в Синодалната палата в София.

Българската църква се прощава с един от своите най-изявени архиереи

"С дълбока скръб съобщаваме, че днес, 22 ноември 2026 г., след кратко боледуване се престави в Господа Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил", се казва в официалното съобщение на Българската патриаршия.

От Светия синод призоваха православните християни да отправят молитви за упокоението на душата му.

"Негово Високопреосвещенство ще остане в историята на Българската православна църква - Българска патриаршия като изряден архиерей, ревностен монах, горещ молитвеник, духовник с дълбока и искрена вяра и истински Христов последовател", посочват още от църковното ръководство.

На 4 ноември митрополит Гавриил бе приет във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит. През последните дни духовници и миряни отправяха молитви за неговото оздравяване.

Два пъти кандидат за български патриарх

Митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. През 1979 г. приема монашество, а впоследствие преминава през различни степени на църковното служение. Между 1986 и 1991 г. е предстоятел на Българското църковно подворие в Москва.

На 28 януари 2001 г. е канонически утвърден за Ловчански митрополит и повече от четвърт век ръководи епархията. Сред значимите дела по време на служението му е изграждането на новия катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч.

Гавриил бе сред тримата кандидати за български патриарх както при избора през 2013 г., така и през 2024 г., когато за глава на Българската православна църква бе избран Видинският митрополит Даниил.

От Светия синод завършиха траурното си съобщение с молитвените думи: "Бог да го прости и да упокои душата му в селенията на праведните! Вечна и блажена да бъде паметта му!"