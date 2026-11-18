Почитаме светите мъченици Платон, Роман и Варул. Млад християнин избира смъртта пред предателството

На 18 ноември православната църква почита трима мъченици, които остават верни на Христос въпреки жестоките гонения. Сред тях е и едно момче, което с необикновена смелост застава срещу езическата власт. Денят е част от Рождественските пости, а вярващите са призовани към смирение, молитва и милосърдие.

На 18 ноември Българската православна църква почита светите мъченици Платон, Роман дякон и Варул отрок. Техните жития разказват за времена, когато изповядването на християнската вяра може да струва живота на човека. Тримата светци живеят в различни обстоятелства, но ги обединява едно - отказът да се отрекат от Христос дори когато са изправени пред мъчения и смърт.

Техният подвиг е особено показателен, защото сред тях има млад проповедник, духовник и съвсем младо момче. Църквата ги почита като примери за непоколебима вяра, духовна сила и смелост.

Свети Платон - мъдрецът, който не се отказва от Христос

Свети мъченик Платон се родил в Анкира, днешна Анкара, в Мала Азия. Родителите му били християни и го възпитали в християнската вяра. Още от младостта си той се отличавал с образование, красноречие и силно желание да проповядва Божието слово.

Брат му Антиох също загинал като мъченик за Христос. Въпреки опасността Платон не се уплашил и продължил открито да говори за християнството. Заради проповедите си бил арестуван и изправен пред управителя.

Според житието му съдията първоначално опитал да го привлече с ласкателства. Бил впечатлен от интелекта на младия християнин и дори го сравнил с древногръцкия философ Платон. Управителят се опитал да го убеди, че мъдростта и познанията му нямат място в новата вяра.

Отговорът на светеца бил категоричен. Той заявил, че човешката философия, колкото и велика да е, остава ограничена, докато мъдростта на Христовото учение води към вечността.

След като не успял да го склони с убеждения, управителят му предложил богатство и брак с красивата си дъщеря, ако се отрече от християнството. Заплашил го и с жестоки мъчения, ако откаже.

Платон не приел нито едно от предложенията. Той заявил, че предпочита временната смърт, за да получи вечния живот.

Последвали жестоки изтезания. Накрая мъченикът бил осъден на смърт и посечен с меч. Според църковното предание това станало около 266 г.

Роман дякон - проповедникът, който продължил да слави Бога без език

Свети Роман бил дякон в църквата в Кесария Палестинска. По време на гоненията срещу християните той се преместил в Антиохия, където продължил да укрепва вярващите с проповедите и личния си пример.

По време на езически празник, когато в града се събрали множество хора, Роман открито осъдил идолопоклонството и призовал присъстващите да приемат Христовата вяра.

Заради смелостта си бил заловен и изправен пред властите. Управителят поискал от него да се отрече от християнството, но дяконът останал непоколебим.

Наказанията били жестоки. Според житието му го осъдили да бъде изгорен на клада, но внезапен пороен дъжд угасил огъня. Това не накарало мъчителите да се откажат. Те отрязали езика му, за да не може повече да проповядва и да прославя Христос.

Но и след това Роман продължил да изповядва вярата си. Накрая бил осъден на обесване и приел мъченическа смърт около 303 г.

Малкият Варул - момчето, което не се уплашило от палачите

Една от най-вълнуващите части от житието на светите мъченици е свързана с младия Варул, наричан в църковния календар и Варух.

Докато Роман бил измъчван, сред събралото се множество имало момче, което наблюдавало случващото се. Дяконът го посочил на управителя и заявил, че юношата е по-мъдър от него, защото познава истинския Бог.

Властникът се обърнал към момчето и започнал да го разпитва за вярата му. Варул не се поколебал. Той открито заявил, че вярва в Христос и че има само един истински Бог.

Това признание разгневило управителя. Момчето било подложено на жестоки мъчения и накрая обезглавено.

Така Варул последвал примера на Роман и се превърнал в символ на чистата и непоколебима вяра. Неговата история е особено силно напомняне, че смелостта и духовната сила не зависят от възрастта.

Защо църквата почита тримата мъченици

Светите Платон, Роман и Варул са почитани заради готовността си да понесат страдания, но да не предадат убежденията си.

Техните истории показват три различни проявления на християнската твърдост - силата на словото и знанието, духовната смелост на свещенослужителя и чистата вяра на едно младо момче.

За православните християни мъчениците са свидетели на вярата, които показват, че истинските духовни ценности не могат да бъдат заменени с богатство, обещания за власт или страх от наказание.

На този ден вярващите се обръщат с молитва към светците за закрила, укрепване на духа и сили в изпитанията.

Какви са традициите и обичаите на 18 ноември

В българската народна традиция 18 ноември няма широко разпространени самостоятелни обреди и специални ритуали, каквито се изпълняват на големите зимни празници. Денят обаче има своето място в православния календар и се свързва с почитта към мъчениците.

Вярващите могат да запалят свещ в храма, да отправят молитва за здраве и закрила на семейството и да си спомнят за хората, които преминават през трудности. Особено подходящо е да се помогне на нуждаещ се, да се посети болен или възрастен човек и да се прояви милосърдие.

Паметта на младия Варул е повод родителите да говорят с децата си за доброто, смелостта, честността и отстояването на убежденията.

Какво не трябва да се прави днес

18 ноември 2026 г. е сряда и попада в периода на Рождественските пости, започнали на 15 ноември. Затова денят е постен.

Според православната традиция днес не се консумират месо, млечни продукти и яйца. В календара денят е отбелязан като пост с олио.

Църковното учение насърчава вярващите да избягват не само хранителните изкушения, но и гнева, завистта, клеветата, злобата и конфликтите. Постът не е просто ограничение в менюто, а време за духовно пречистване, молитва и добри дела.

Няма специална църковна забрана за домакинска работа, пране, шиене или работа на нивата за този ден. Подобни ограничения се срещат в отделни народни вярвания, но не са задължителни православни правила. Най-важното е човек да не превръща празника в повод за суеверия, а да го посвети на вярата и доброто.

Кой празнува имен ден на 18 ноември

На 18 ноември имен ден могат да отбележат мъжете с имената Платон и Роман, както и носещите името Варул или Варух.

Името Платон е с древногръцки произход и се свързва с философа Платон. Роман произлиза от латинското Romanus и означава римлянин. Варух е име с древноеврейски произход, което означава благословен.

Няма широко установен масов имен ден на тази дата, но хората, които носят имената на светците, могат да почетат своя небесен покровител.