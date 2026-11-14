Започва Рождественият пост

На 14 ноември, събота, православните християни отбелязаха Рождественски заговезни. Денят предхожда началото на 40-дневния Рождественски пост, който започва на 15 ноември и продължава до 24 декември включително.

Заговезни беше последният ден преди поста, в който се консумира блажна храна – месо, млечни продукти и яйца. Според църковната традиция това е и време за взаимно опрощение и духовна настройка за посрещането на Рождество Христово.

Постът е период за молитва, покаяние, милосърдие и внимание към ближния. Подготовката за празника включва въздържание, преосмисляне на постъпките и стремеж към повече добри дела.

Рождественският пост завършва на Бъдни вечер, когато трапезата остава постна. На следващия ден – 25 декември, християните празнуват Рождество Христово.