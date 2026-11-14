Голям празник днес! Какво не бива да правим на Филиповден. Започват Коледни пости

Днес, 14 ноември, Православната църква почита паметта на свети апостол Филип – един от дванадесетте ученици на Иисус Христос. На тази дата се възпоменава и свети Григорий Палама, един от най-значимите православни богослови на XIV век.

Празникът е известен в народната традиция като Филиповден и Коледни заговезни, тъй като предхожда началото на четиридесетдневния Рождественски пост.

Кой е свети апостол Филип

Свети Филип бил родом от град Витсаида в Галилея, на северния бряг на Генисаретското езеро, откъдето произхождали и апостолите Андрей и Петър.

Самият Иисус Христос го призовал за Свой ученик. По-късно Филип довел при Спасителя и Натанаил, когото църковното предание отъждествява с апостол Вартоломей.

Името на свети Филип се среща многократно в евангелията. След Възнесението на Христос и изпращането на апостолите да проповядват сред народите той посветил живота си на разпространението на християнската вяра.

Според църковното предание завършил земния си път с мъченическа смърт в град Йерапол, в областта Фригия, Мала Азия.

Свети Григорий Палама – големият защитник на православната вяра

Свети Григорий Палама е виден православен богослов от XIV век, известен с учението си за божествените енергии и защитата на исихазма – духовна традиция, основана на вътрешната молитва и стремежа към единение с Бога.

Роден е в Цариград в семейство, преселило се от Мала Азия заради настъпването на османските турци. Баща му бил дворцов служител, а самият Григорий получил отлично образование.

Императорът искал да го привлече на държавна служба, но младият мъж предпочел монашеския живот и заминал за Света гора.

Там се запознал с духовните практики на монасите и особено с молитвения живот на исихастите.

Когато богословът Варлаам Калабриец започнал да оспорва техните възгледи, Григорий Палама се превърнал в един от най-убедителните защитници на православното учение.

След продължителни спорове и църковни събори учението за божествените енергии получило признание, а Григорий бил избран за Солунски архиепископ.

На този пост продължил своята духовна и книжовна дейност, оставяйки множество богословски трудове, запазени до наши дни.

По-късно бил повикан в Цариград, за да помогне за разрешаването на важен спор. По пътя обаче попаднал в плен на османците.

По време на пленничеството си светителят разговарял и спорил с мюсюлмани по въпросите на вярата. След около година бил откупен от християни и се завърнал в Солун.

Починал на 14 ноември 1359 г.

Какви са традициите и забраните на Филиповден

В народните вярвания Филиповден е свързан с подготовката за зимата и предстоящия пост.

По традиция семействата се събирали около празничната трапеза, преди да настъпи периодът на въздържание. На Коледни заговезни се приготвяли ястия като пиле с кисело зеле, тиквеник и пълнени чушки.

Според някои народни поверия на този ден не бива да се извършва тежка физическа работа.

Съществува и вярване, че не е добре да се почиства домът.

Смятало се, че изхвърлянето на боклука и изливането на мръсната вода могат символично да отнесат със себе си благополучието и богатството на семейството.

Тези забрани са част от народните представи и не представляват църковни правила.

Денят се свързва и с молитви за здраве, благополучие и духовна подготовка преди Рождество Христово. Вярващите се обръщат към светците с молба за закрила и подкрепа.

Какво предвещава времето на 14 ноември

Според народните наблюдения времето на Филиповден може да подскаже каква ще бъде предстоящата зима.

Ако денят е топъл, се вярва, че зимните месеци ще бъдат по-меки, с чести периоди на затопляне.

Продължителният сняг върху вече замръзнала земя се приемал като знак за трайно застудяване, а червеният залез се смятал за предвестник на силни ветрове.

Тези предсказания са част от народния фолклор и нямат научна стойност като метеорологична прогноза.

Утре започват Коледните пости

На 15 ноември започват Рождественските, наричани още Коледни или Филипови пости.

Те продължават четиридесет дни и подготвят православните християни за един от най-големите църковни празници – Рождество Христово.

Постът е време за молитва, покаяние, добри дела и духовно пречистване, наред с въздържанието от определени храни.

Имен ден на 14 ноември празнуват Филип, Филипа, Фильо, Филка и други производни на името.