Вяра

Голям празник днес! Какво не бива да правим на Филиповден. Започват Коледни пости

Самият Иисус Христос го призовал за Свой ученик

Голям празник днес! Какво не бива да правим на Филиповден. Започват Коледни пости
14 ное 26 | 7:10
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Днес, 14 ноември, Православната църква почита паметта на свети апостол Филип – един от дванадесетте ученици на Иисус Христос. На тази дата се възпоменава и свети Григорий Палама, един от най-значимите православни богослови на XIV век.

Празникът е известен в народната традиция като Филиповден и Коледни заговезни, тъй като предхожда началото на четиридесетдневния Рождественски пост.

Кой е свети апостол Филип

Свети Филип бил родом от град Витсаида в Галилея, на северния бряг на Генисаретското езеро, откъдето произхождали и апостолите Андрей и Петър.

Самият Иисус Христос го призовал за Свой ученик. По-късно Филип довел при Спасителя и Натанаил, когото църковното предание отъждествява с апостол Вартоломей.

Името на свети Филип се среща многократно в евангелията. След Възнесението на Христос и изпращането на апостолите да проповядват сред народите той посветил живота си на разпространението на християнската вяра.

Според църковното предание завършил земния си път с мъченическа смърт в град Йерапол, в областта Фригия, Мала Азия.

Свети Григорий Палама – големият защитник на православната вяра

Свети Григорий Палама е виден православен богослов от XIV век, известен с учението си за божествените енергии и защитата на исихазма – духовна традиция, основана на вътрешната молитва и стремежа към единение с Бога.

Роден е в Цариград в семейство, преселило се от Мала Азия заради настъпването на османските турци. Баща му бил дворцов служител, а самият Григорий получил отлично образование.

Императорът искал да го привлече на държавна служба, но младият мъж предпочел монашеския живот и заминал за Света гора.

Там се запознал с духовните практики на монасите и особено с молитвения живот на исихастите.

Когато богословът Варлаам Калабриец започнал да оспорва техните възгледи, Григорий Палама се превърнал в един от най-убедителните защитници на православното учение.

След продължителни спорове и църковни събори учението за божествените енергии получило признание, а Григорий бил избран за Солунски архиепископ.

На този пост продължил своята духовна и книжовна дейност, оставяйки множество богословски трудове, запазени до наши дни.

По-късно бил повикан в Цариград, за да помогне за разрешаването на важен спор. По пътя обаче попаднал в плен на османците.

По време на пленничеството си светителят разговарял и спорил с мюсюлмани по въпросите на вярата. След около година бил откупен от християни и се завърнал в Солун.

Починал на 14 ноември 1359 г.

Какви са традициите и забраните на Филиповден

В народните вярвания Филиповден е свързан с подготовката за зимата и предстоящия пост.

По традиция семействата се събирали около празничната трапеза, преди да настъпи периодът на въздържание. На Коледни заговезни се приготвяли ястия като пиле с кисело зеле, тиквеник и пълнени чушки.

Според някои народни поверия на този ден не бива да се извършва тежка физическа работа.

Съществува и вярване, че не е добре да се почиства домът.

Смятало се, че изхвърлянето на боклука и изливането на мръсната вода могат символично да отнесат със себе си благополучието и богатството на семейството.

Тези забрани са част от народните представи и не представляват църковни правила.

Денят се свързва и с молитви за здраве, благополучие и духовна подготовка преди Рождество Христово. Вярващите се обръщат към светците с молба за закрила и подкрепа.

Какво предвещава времето на 14 ноември

Според народните наблюдения времето на Филиповден може да подскаже каква ще бъде предстоящата зима.

Ако денят е топъл, се вярва, че зимните месеци ще бъдат по-меки, с чести периоди на затопляне.

Продължителният сняг върху вече замръзнала земя се приемал като знак за трайно застудяване, а червеният залез се смятал за предвестник на силни ветрове.

Тези предсказания са част от народния фолклор и нямат научна стойност като метеорологична прогноза.

Утре започват Коледните пости

На 15 ноември започват Рождественските, наричани още Коледни или Филипови пости.

Те продължават четиридесет дни и подготвят православните християни за един от най-големите църковни празници – Рождество Христово.

Постът е време за молитва, покаяние, добри дела и духовно пречистване, наред с въздържанието от определени храни.

Имен ден на 14 ноември празнуват Филип, Филипа, Фильо, Филка и други производни на името.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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