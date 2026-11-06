14 години без патриарх Максим. Даниил с думи, които трогват

„Патриарх Максим беше Божи човек. От своите деветдесет и осем години 86 той посвети на църквата.“ С тези думи българският патриарх Даниил почете паметта на своя предшественик, от чиято кончина днес се навършват 14 години.

Духовният водач пристигна в Троянския манастир, където заедно с митрополити и епископи на Българската православна църква ще отслужи заупокойни богослужения.

Пред БНТ патриарх Даниил припомни изключителната духовна сила на Максим, който устоя на политическите сътресения, преживя тежкия разкол в Църквата и остана верен на своето служение до края на живота си.

„Приснопаметният български патриарх Максим беше Божи човек. От своите деветдесет и осем години 86 той посвети на църквата. Беше неин служител през три епохи - царско време, войнстващ атеизъм, демокрация“, заяви патриархът.

„И през всичко това време, при всички политически сътресения, сътресения в обществения живот, той беше непоклатим стълб със своята вяра и вярност към Бога“, подчерта главата на Българската православна църква.

Патриарх Даниил отдели специално внимание на годините на църковния разкол и на изпитанията, пред които е бил изправен Максим. Според него неговият предшественик е успял да преодолее опитите за разединение на Църквата не чрез противопоставяне и ожесточение, а със смирение, търпение и непоколебима вяра.

„Бог му даде, дори да надживее тези, които въстанаха против него. Вижте, Божият промисъл какъв е. И как преодоля дядо Максим всички тези изпитания. Дълбоко смислена вяра, вярност към Бога, кротост, прощение“, каза патриарх Даниил.

Той припомни, че въпреки нападките и обвиненията срещу Максим неговият предшественик е запазил достойнството си и не е отвръщал на обидите. „При всички хули, някой да го е чул да каже хулна дума? Нека се размислим за това. Това е един изключителен пример. Това е един изключително достоен първойерарх на родната ни църква. Пример абсолютно за всички човеци“, заяви Даниил.

Патриарх Максим почина на 6 ноември 2012 г. на 98-годишна възраст, след като ръководи Българската православна църква в продължение на 41 години - от 1971 до 2012 г. По негово желание беше погребан в Троянския манастир „Успение Богородично“, близо до родното му село Орешак. Именно там днес патриарх Даниил, митрополити и епископи почитат паметта му със заупокойна света литургия и панихида.