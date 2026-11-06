Митрополит Гавриил в изкуствена кома. Борбата във ВМА продължава

Ловчанският митрополит Гавриил е в тежко състояние и с опасност за живота във Военномедицинската академия (ВМА) в София. Здравето на духовника се е влошило драстично и той е поставен в изкуствена кома, съобщи Стандарт още снощи. Владиката е на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи, а лекарите полагат усилия да стабилизират състоянието му. Българската патриаршия призова вярващите да се молят за неговото оздравяване.

Митрополитът е приет по спешност

Здравословните проблеми на митрополит Гавриил са започнали да се задълбочават в началото на седмицата. Според информацията на Нова телевизия той е настанен във ВМА заради критични усложнения и тежки проблеми с панкреаса. В сряда състоянието му се е влошило рязко, което е наложило включването му на апаратна вентилация и животоподдържащи системи.

От Светия синод на Българската православна църква съобщиха, че митрополит Гавриил е постъпил във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит. От Патриаршията уточниха, че лекуващият екип полага всички необходими грижи за възстановяването му.

„Призоваваме всички вярващи да се обърнат към Бога с молитва за изцерение и бързо оздравяване на митрополит Гавриил“, се казва в съобщението на Светия синод.

Духовникът, който продаде свои имоти за храм

Ловчанският митрополит Гавриил е сред дългогодишните и разпознаваеми духовници на Българската православна църква. През годините той развива активна духовна, просветна и благотворителна дейност, като отделя особено внимание на православното образование и изграждането на храмове.

Едно от най-значимите му дела е построяването на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. За да осигури първоначалните средства за строителството, митрополитът продава свои лични имоти. По негова инициатива в града е създадено и първото православно училище за деца.

Три пъти посреща Благодатния огън в Йерусалим

Митрополит Гавриил е известен и с участието си в църковните делегации, които пътуват до Йерусалим за церемонията по слизането на Благодатния огън преди Великден. Той три пъти присъства лично на церемонията в храма „Възкресение Христово“ при Божи гроб.

През годините владиката участва активно в живота на Българската православна църква, като съчетава духовното служение с просветителска и благотворителна дейност в Ловчанската епархия.