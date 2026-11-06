Коледно вълшебство и новогодишно настроение в Katarzyna Hotel

Има период от годината, който носи особено усещане за топлина, близост и очакване. Дните около Коледа и Нова година са време за срещи с любимите хора, споделени трапези, усмивки и моменти, които искаме да запазим в спомените си. Именно с това настроение Katarzyna Hotel кани своите гости да посрещнат празниците в атмосфера на уют и гостоприемство, с изискана кухня, хубаво вино и специални преживявания, които ще направят последните дни на 2026 и първите на 2027 още по-запомнящи се.

Коледните дни в Katarzyna Hotel ще бъдат изпълнени с топлина, уют и споделени емоции. От 25 до 27 декември „Коледната приказка“ на това вълшебно място ще оживее с празнична вечеря, музика и духа на обичаните коледни обичаи. Очакват ви още винени преживявания, приятни изненади и достатъчно време за почивка и удоволствия, от релакс в спа зоната до уютен следобед с кино.

С настъпването на новата година празничното настроение ще продължи с пакета „Новогодишна магия“, който ще посрещне гостите от 31 декември до 3 януари. Очакват ги вечери с музика и добро настроение, кулинарни изкушения, вината на Katarzyna Estate и срещи с българските традиции. А съчетанието от празнични наздравици, винени преживявания и време за заслужен релакс ще превърне първите дни на 2027 година в приятно продължение на празника.

И в двата периода гостите ще могат да се насладят не само на празничните събития, но и на всичко, което прави една почивка пълноценна. Удобствата на петзвездния хотел, спа зоната, вътрешният басейн, фитнесът и възможностите за забавление на малки и големи създават пространство за отдих и време, посветено на най-важното, a именно хората, с които споделяме празниците.

За резервации, направени до 15 ноември 2026 г., Katarzyna Hotel предлага 10% отстъпка от цената на всеки от двата празнични пакета.

Независимо дали ще изберете коледния уют или вълнението на новогодишната нощ, в Katarzyna Hotel ви очакват празнични дни, в които традициите срещат новите преживявания, а хубавите моменти естествено се превръщат в скъпи спомени.