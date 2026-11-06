Пълен абсурд в София! Майка къпе три деца с вода от кани

Близо два месеца без топла вода, 16 пъти отлагани срокове за отстраняване на аварията и семейства, принудени да къпят малките си деца с вода, затоплена в кани. Това е ежедневието на жителите на три блока в столичния квартал „Дружба 1“, които разказаха пред БНТ за продължаващите си неволи с „Топлофикация София“.

Междувременно Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви готовност да заведе два колективни иска срещу дружеството, а омбудсманът настоя за спешно изслушване в парламента. Хиляди жители на столицата остават засегнати от продължителните аварии и ремонти по топлопреносната мрежа.

16 пъти сменят датата, топла вода няма

Жителите на блокове 73, 75 и 157 в „Дружба 1“ са без нормално топлоснабдяване още от края на август. След първоначалното спиране на топлата вода на 28 август услугата е възстановена за кратко на 13 септември, но само ден по-късно възниква нова авария.

„Хронологията е следната: след плановата авария, която беше в периода от 28 август до 13 септември, на 13 септември ни пуснаха топлата вода, но ден по-късно се прояви нова авария, конкретно при блок 73. Оттогава на практика нямаме топла вода“, разказа един от потърпевшите пред БНТ.

По думите му първоначално на сайта на „Топлофикация София“ е било обявено, че проблемът ще бъде отстранен в рамките на 48 часа. След това обаче срокът започнал да се удължава непрекъснато.

„На всеки два дни срокът се обновяваше, но топла вода не идваше, хора, които да работят по отстраняването на аварията, не се виждаха и за нас беше ясно, че няма кой да оправи нещата. И така започна това отлагане. Някой беше преброил, че досега датата е била отлагана 16 пъти“, обясни жителят.

Той допълни, че след множеството жалби от живеещите в блоковете дружеството започнало да обявява по-дълги срокове, достигащи седмица или две. Според хората обаче и тези обещания не се изпълняват. Последната обявена дата за възстановяване на топлоподаването е 15 ноември.

„Дължим 68 цента. Всички сметки съм си платила“

Друга жителка на квартала разказа, че многократно е търсила информация от „Топлофикация София“, но вместо конкретни отговори получавала указания да следи интернет страницата на дружеството.

„Писах до „Топлофикация“ на техния имейл, но ми отговарят формално: „Имаме други аварии, четете сайта“. Последния път попитах конкретно кога ще бъде възстановено топлоподаването, защото това е абсолютно безобразие“, разказа жената.

Тя обясни, че е потърсила съдействие и от омбудсмана, но проблемът продължава.

„Писах и до омбудсмана. Оттам бяха по-любезни, но ми отговориха горе-долу същото - има много аварии. Досега 16 пъти сменяха датата. Никой не се занимава. Три блока сме, явно не ги интересуваме, но това е пълно безобразие“, заяви жената.

„Дължим 68 цента. Всички сметки съм си платила и смятам, че имам право да имам всякакви претенции към тях. Не може да живеем по този начин. Това е просто абсурдно“, допълни тя.

Майка на три деца: Топлим вода в кани, ръчичките им замръзват

Особено тежко е положението за семействата с малки деца, които трябва всекидневно да осигуряват топла вода за най-елементарните битови нужди. Една от майките в засегнатите блокове разказа как се справя със ситуацията.

„Много е трудно без топла вода. Топлим вода в кани, за да можем да измием децата. С три дечица съм. Сутрин обаче е много тежко, защото ръчичките им замръзват, зъбките - с тази ледена вода. И баните са много студени. Много е трудно“, сподели жената.

„Вече два месеца топлим вода само с кани. Имаме климатици, които пускаме за децата, както и други печки, с които да затоплим кухнята и хола“, допълни тя.

„Топлофикация“ обясни защо ремонтите продължават

В позиция до БНТ от „Топлофикация София“ посочват, че в момента се подменят амортизирани участъци от топлопреносната мрежа в различни райони на столицата. Според дружеството конкретно при блокове 73, 75 и 157 са локализирани три аварии по топлопроводите, които ги захранват.

От компанията обясняват, че отстраняването на проблемите е свързано със строително-ремонтни и изкопни дейности. Жителите на засегнатите блокове обаче твърдят, че не виждат работници на място и не забелязват реална дейност по отстраняването на авариите.

От дружеството уточняват, че за периода, през който услугата е прекъсната, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване.

КЗП готви два колективни иска

Комисията за защита на потребителите обяви, че е готова да заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“, ако дружеството не изплати дължимите неустойки на засегнатите потребители.

Председателят на комисията Мая Манолова настоява неустойките за продължителното прекъсване на отоплението да бъдат отразени във фактурите за ноември. От КЗП посочват, че след изтичането на предвидения в общите условия 48-часов срок потребителите имат право на неустойки за дните без отопление.

Единият предвиден иск е за изплащането на дължимите суми, а другият - за обезщетяване на вредите, причинени на колективния интерес на потребителите. Комисията настоява и за промени в общите условия на дружеството, които да регламентират по-ясно отговорността му при продължително прекъсване на топлата вода.

Единият предвиден иск е за изплащането на дължимите суми, а другият - за обезщетяване на вредите, причинени на колективния интерес на потребителите. Комисията настоява и за промени в общите условия на дружеството, които да регламентират по-ясно отговорността му при продължително прекъсване на топлата вода.

КЗП предупреди, че системното неизпълнение на съществени клаузи от общите условия може да доведе и до последствия за лицензията на дружеството, включително до нейното отнемане.

Омбудсманът поиска спешно изслушване в парламента

Омбудсманът Велислава Делчева също се намеси в кризата, след като в институцията постъпиха стотици жалби и сигнали за продължителните прекъсвания на топлоснабдяването.

Тя поиска от парламентарната Комисия по енергетика спешно да бъдат изслушани ръководството на „Топлофикация София“, министърът на енергетиката, столичният кмет, представители на Столичния общински съвет и на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Междувременно ръководството на „Топлофикация София“ трябва да бъде изслушано и в общинската Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране следващата седмица. На 19 ноември Столичният общински съвет се очаква да разгледа предложенията за бъдещето на дружеството.