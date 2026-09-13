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Amazon отива на съд в САЩ

Amazon отива на съд в САЩ

Вашингтон. Търговският концерн Amazon не желае да се подчини на нарастващия регулаторен натиск. Вместо да се съгласи на извънсъдебно споразумение с ам...

11 юли | 13:54
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