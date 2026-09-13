Веселин Маринов се оплака за тежка болка
Лекарите във Военна болница обаче успели да предотвратят опасния развой
Следете всички новини, анализи и коментари за Оплакване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лекарите във Военна болница обаче успели да предотвратят опасния развой
Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет
Признанието й идва след множеството опити, които направи, за да стартира бизнес
В доклада Италия беше разкритикувана заради състоянието на медиите
ристигнала полиция, но и двамата не подали жалби, така че до задържане не се е стигало
Ситуацията в Запорожието става все по-тежка за руснаците
Събличали ги до боксерки в най-миризливото място
Тя проговори на процеса, в който журналистка съди бившия президент на САЩ
Има опасност от етническо напрежение заради негови изказвания
Оплаквания? Да, от служебното правителство
Сезира международни институции за натиск от служебния министър
Защото му взимали пръстовди отпечатъци
Хазартният оператор се оплаква от отнемане на лицензите
Превозвачите получиха гратисен период до 27 март, в който могат да пътуват без бордови устройства и GPS тракери, а отчитането ще става с маршрутни кар...
Кирил Гератлиев използва създадената ситуация, за да избегне понасянето на съответната административна отговорност за изключително порочната практика,...
Германската полиция разследва твърденията за сексуален тормоз над бежанки от страна на охранители в един от центровете за спешен подслон на бежанци в...
Сигнал за калпав ремонт на централната улица в Сливен изпрати наша читателка от града на 100-те войводи. Ето текстът с незначителна редакторска намеса...
Валери Григоров и Мария Гроздева
Вашингтон. Търговският концерн Amazon не желае да се подчини на нарастващия регулаторен натиск. Вместо да се съгласи на извънсъдебно споразумение с ам...
Рига. Центърът за защита на правата на потребителите на Латвия получава много оплаквания във връзка с преминаването на евро, съобщи в телевизионно инт...