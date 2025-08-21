Медицинският надзор: Няма шамари по родилка в Майчин дом

Няма открити нарушения от Медицинския надзор по случая на родилката Антония Андонова,

която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом".

Това става ясно от протокола от проверката, за който информира БНР.

Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет

и след като обвинената в насилие д-р Ирена Шикова поиска такава проверка.

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова.

Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода

родилката започнала да крещи и да рита,

а д-р Шикова хванала единия й крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.

Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант. Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар. На болницата не са направени задължителни предписания.

