Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта
29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
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29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
Появи се с цезарово сечение в "Майчин дом"
Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет
Не е имало шамари и обиди
18 двойки близнаци само за месец
8 бебета проплакаха в „Майчин дом“
Христо Хинков слага ред със заплатите в Майчин дом
Майчин дом се тресе
Жената е докарана в столичната болница с остра кръвозагуба
С подкрепата на Пощенка банка СБАЛАГ “Майчин дом” отбеляза 1 юни с изложбата на Сандро Арабян
Бързата реакция на лекарите от "Майчин дом" и професионализмът, с който е извършена лапаротомията, спасяват живота й
Малката Натали Присадашка е родена преждевременно
Международният консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон съобщи, че ще публикува в началото на идния месец пълния списък с компаниите и лиц...
Бебе № 1000 се очаква да се роди в "Майчин дом" довечера. Това съобщиха от Университетската АГ болница и уточниха, че за първите три месеца на годинат...
Група от 8 пияни роми нападнаха охраната и лекарите в "Майчин дом". Мургавите завихрили скандал първо в "Пирогов", където лекарите открили киста на же...
София. 63 651 бебета са се родили у нас през 2014-а година, сочи регистъра на ражданията към Министерството на здравеопазването. Най-много от тях - 4...
София. В първите часове на 2015 г. в „Майчин дом" са проплакали седем бебета. Това съобщи д-р Камелия Кръстева пред Нова тв. И уточни, че първото ново...
София. 90 000 лева обезщетение ще плати болница „Майчин дом" на Лидия Димитрова, която пострада през 2010 г. при падането на асансьора, пълен с бремен...
Всяка година 65 000 бебета се изследват за фенилкетонурия в Националната генетична лаборатория към "Майчин дом". Скрининговите програми при новородени...
София. Над 2 000 бебета са се появили на бял свят в "Майчин дом" през първите шест месеца на годината. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното завед...