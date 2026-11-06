Кой ще вземе Топлофикация? Остра битка за парното на София

Кризата в „Топлофикация София“ предизвика остър политически сблъсък в Столичния общински съвет, след като кметът Васил Терзиев предложи дружеството да бъде отдадено на концесия. На фона на стотици абонатни станции без парно и топла вода, огромни дългове и непрекъснато отлагани ремонти общинските съветници се разделиха категорично за бъдещето на столичното парно.

От БСП предупредиха, че концесията ще остави печалбите за частния оператор, а загубите за гражданите. Представители на „Спаси София“ пък настояха първо да се установи реалното състояние на дружеството и за какво се харчат парите, стана ясно от остър дебат в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.

286 станции без парно, пет пъти отлагани ремонти

„Има страшно много аварии - 286 абонатни станции няма парно и топла вода вече два месеца, а срокът за пускането им се отлаган пет пъти. Дълговете са изключително високи - може би 1,3 милиарда евро е загубата от 10 години“, заяви общинският съветник Симеон Ставрев.

Той подкрепи идеята за концесия, при условие че тя действително реши натрупаните проблеми на дружеството. Според него обаче основната пречка пред нормалната работа на „Топлофикация София“ е настоящото управление.

„Най-големият проблем според мен е ръководството, защото то не решава проблемите. Доколкото разбирам, от ГЕРБ и БСП ще назначат същото ръководство след около две седмици“, посочи Ставрев.

БСП: Частникът ще прибира печалбите, гражданите ще плащат загубите

Категорично срещу отдаването на дружеството на концесия се обяви общинският съветник от БСП Николай Велчев. Той предупреди, че подобно решение може да постави под въпрос социално поносимата цена на парното и да лиши общината от реален контрол върху услугата.

„Топлофикация“ е дружество, което трябва да осигури социално поносима цена. Световната банка казва, че за да се сключи концесия, първо СОС трябва да гласува решение, което да даде зелена светлина“, обясни Велчев.

Според него преди привличането на частен оператор трябва да бъдат решени въпросите с огромните задължения на дружеството и с нормативните гаранции за цената на отоплението.

„Второто нещо, което трябва да направи, е да разреши проблема и да разсрочи големия дълг. Тоест трябва да има намеса на държавата. Третото, което трябва да направи, е регулаторната рамка, която гарантира тази социална цена. Тя трябва да бъде така нормативно изменена, за да може да се привлече частният инвеститор. Тоест отново държавата“, обясни той.

Велчев отправи и най-острата си критика към предложението на Терзиев. „Аз питам - защо държавата трябва да свърши всичко това и да даде на частен оператор да приватизира печалбата и загубата да е към гражданите. Сигурен съм, че даде ли се „Топлофикация“ на концесия, няма да има социално поносима цена за клиентите. Това е първият риск“, заяви общинският съветник.

„Вторият е, че контролът на тази концесия се губи от страна на администрацията“, допълни той.

„Спаси София“: Ремонтират се неща, които не са за ремонт

Сериозни въпроси за начина, по който се управляват ремонтите в дружеството, повдигна Гергин Борисов от „Спаси София“. Според него е недопустимо да се обсъжда концесия, преди да бъде извършен независим технически и финансов одит.

„До нас достига информация, че се ремонтират неща, които не са за ремонт. В същото време цял кв. „Изгрев“ стои без топла вода“, заяви Борисов.

Той припомни, че партията му отдавна настоява за пълна проверка на състоянието на топлопреносната мрежа, необходимите ремонти и средствата за тях.

„Преди година и половина „Спаси София“ внесохме доклад за технически одит на „Топлофикация“, който да каже какво е за ремонт, къде и колко ще ни струва, както и какво е техническото състояние на дружеството“, обясни общинският съветник.

Борисов настоя, че без подобна проверка няма как да се установи какво точно ще бъде предоставено на концесия и какви ангажименти ще трябва да поеме бъдещият оператор.

Терзиев настоява за концесия като изход от кризата

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че според него концесията е единственият работещ вариант за осигуряване на необходимите инвестиции и преструктуриране на дълговете на „Топлофикация София“. Той се противопостави на предложенията дружеството да бъде прехвърлено на държавата, като посочи, че това няма да реши проблемите с остарялата инфраструктура и качеството на услугата.

Терзиев очаква на следващото заседание на Столичния общински съвет на 19 ноември да бъде разгледан доклад за финансово-икономически и технически анализ на дружеството. Според кмета именно такъв анализ трябва да послужи за основа на решенията за бъдещото му управление.