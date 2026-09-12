Мистериозна смърт в Лозенец
Един от свидетелите е бил бившият играч на ЦСКА и Левски Дончо Донев
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Един от свидетелите е бил бившият играч на ЦСКА и Левски Дончо Донев
Протестират срещу концесионер
Дружеството "Соф Кънект" влиза във владение
Концесионерът се задължава за целия срок да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв.
SOF Connect обмисля да съди разпространителите на неверни твърдения за консорциума
Концесионерът на плажа обясни, че било неизбежно
Събарят я по нареждане на министър Ангелкова
Бъдещият концесионер на летище София може да се наложи да изплаща дълга на аеропорта към кувейтската компания "Мохамед Абдулмохсин Ал-Карафи и синове"...
Поне 35 млн. евро ще трябва да инвестира бъдещият концесионер на летище Пловдив, от които 16 млн. евро трябва да бъдат вложени през първите 5 години,...
Вековен кипарис в Несебър бе спасен след инициатива във Фейсбук. Минути след като във вторник се разбра, че собственик на кръчма е опаковал дървото, з...
Подписка срещу концесионера на плаж Несебър-юг заради незаконните му действия за превземане на цялата ивица, са инициирали 3-те най-големи хотела в ра...
Заместник -кметът на Пловдив Димитър Кацарски се оказа по неволя заложник на концесионера на плувен комплекс "Нептун" Петър Никленов. Екшънът се разиг...
Велико Търново. Нови условия за отдаването на Летище Горна Оряховица ще бъдат представени пред министър Данаил Папазов след обсъждане на стратегия за...
София. Концесионерът на "Софийска вода" е готов на разговори за ревизията на договора за ползване на водната инфраструктура на София, съобщиха от друж...
Бургас. Концесионери на плажове скочиха на бунт срещу Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и заробващи концесионни договори. Стопаните на...
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