Дискусионен форум в Бургас събра педагози и образователни експерти

Как ценностите се превръщат от абстрактни понятия в реални действия и каква е ролята на училището за изграждането им?

Тези и други въпроси по темата бяха във фокуса на дискусионния форум „Мястото на ценностите в училище“, който се проведе на 4 ноември в Експозиционен център „Флора“. Организатор на събитието беше Частно основно училище „Селестен Френе“, което събра училищни ръководители, учители, университетски преподаватели и образователни експерти в професионален разговор за ролята на ценностите в съвременното образование.

Форумът беше открит от г-н Михаил Ненов, заместник-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас.

Програмата включваше два пленарни доклада, представени от доц. д-р Гергана Аврамова и доц. д-р Златина Димитрова, както и две панелни дискусии, посветени на училищната култура, лидерството и възпитанието чрез личен пример и преживяване.

Сред обсъжданите въпроси бяха как ценностите намират отражение в управленските решения и ежедневната педагогическа практика, как се изгражда училищна общност, основана на доверие и уважение, и как образователната среда може да насърчава децата не просто да разпознават доброто, а да го проявяват в отношенията си с другите.

В панелните дискусии участваха доц. д-р Златина Димитрова, преподавател в Бургаския свободен университет; Иван Стоянов, директор на СУ „Христо Ботев“ – Карнобат; Иван Пейчев, заместник-директор по учебната дейност в ЧОУ „Селестен Френе“; Гергана Тодорова, педагогически съветник в НЕГ „Гьоте“ – Бургас; Радина Маринчева, специалист „Подкрепа на училищни екипи“ във фондация „Заедно в час“; Томас Гаро, учител в ПГСАГ „Кольо Фичето“, и Мария Хаджиева-Славова, учител в ЧОУ „Селестен Френе“.

Модератор на дискусиите беше Николета Петрова, основател на ЧОУ „Селестен Френе“ – Бургас.

Участниците представиха различни професионални гледни точки и практически опит, свързани с изграждането на училищна култура, в която ценностите присъстват не само като заявени принципи, а и като част от ежедневните взаимоотношения, решения и действия.

В рамките на събитието партньори на форума представиха образователни ресурси и идеи в подкрепа на педагогическата практика.

Дискусионният форум създаде пространство за обмен на опит и професионален диалог между представители на различни образователни институции, обединени около разбирането, че училището има важна роля не само в предаването на знания, но и в изграждането на ценности чрез личен пример, отношения и преживявания.