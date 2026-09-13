Тракийски университет дипломира 229 педагози
58 са отличниците на тазгодишния випуск на Педагогически факултет
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58 са отличниците на тазгодишния випуск на Педагогически факултет
Дават ги на педагозите с тази дейност
Зорница Кралева: Длъжни сме да работим за безопасното сърфиране в интернет на децата
На тържествена церемония днес в петък връчени дипломите на 464 абсолвенти от випуск 2015 на Факултета по педагогика към Югозападния университет "Неофи...
София. Над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините ще бъдат отпуснати за осигуряване на дейности по три национални програми за ра...
Течът на кадри към чужбина може да бъде спрян с високи заплати, а не със стипендии
Държавата ще плаща студентски такси за дефицитни кадри