Община Казанлък бе отличена с висок престиж в областта на културата

Община Казанлък получи почетен статут на община с висок престиж и обществено признание в областта на културното наследство и съвременната културна дейност. Отличието „Златна монета Култура“ е присъдено от Съвета на европейската научна и културна общност и Клуба на българския културен и научен елит.



То беше присъдено за усилията на Общината по съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на Долината на тракийските царе и Казанлък. Градът става все по-разпознаваем и предпочитан като туристическа дестинация заради богатата история, наситения културен календар и утвърдилия се като собствен бранд Празник на розата.



Отличието беше прието от кмета Галина Стоянова, която благодари на организаторите за оценката и на екипа си за целенасочената работа за превръщане на Казанлък в „град на щастието“. „Това е концепция, която следвам от самото начало като управник. Тя представлява съвкупност от историческото и културно наследство, природата, традициите и хората. Всичко това прави нашия град любимо място“, каза още кметът Стоянова.



