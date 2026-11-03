„Змейовският пелин – наследство с бъдеще“: ново експозиционно пространство отваря врати в старозагорското село Змейово

Ново експозиционно пространство, създадено в рамките на проекта „Змейовският пелин – наследство с бъдеще“, ще бъде открито на 8 ноември 2026 г. (неделя) от 10.30 ч. Официалното откриване ще се състои в Народно читалище „Пробуда – 1928“, с. Змейово.

Експозицията е посветена на една от най-разпознаваемите местни традиции – приготвянето на наложен Змейовски пелин, чиято история започва през 1919 година. Тя представя богатството на местното културно наследство, свързано с лозарството, билкарството, виното и специфичната технология за приготвяне на традиционната напитка.

Проектът цели да съхрани историческата памет и да направи традицията по-достъпна за поколенията чрез събиране, съхраняване и дигитализиране на архивни материали, както и чрез представяне на автентични предмети и документи.

Създаденото експозиционно пространство ще бъде място за съхраняване и споделяне на знания, спомени и свидетелства за местния поминък и културна идентичност. То ще разказва за хората, които през годините са пазили и предавали традицията, и ще допринася за нейното популяризиране сред жители и гости на селото.

По време на събитието посетителите ще имат възможност да се докоснат до историята на Змейовския пелин и до наследството, което продължава да бъде част от облика на село Змейово.

Проектът се реализира с подкрепата на инициативата на Lidl България – „Ти и Lidl“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Събитието се реализира със съдействието на Община Стара Загора и местното кметство.



