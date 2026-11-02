Обновеното читалище в Шейново отново отвори врати за културен живот

Читалище „Освобождение – 1884“ в с. Шейново отново отвори врати за културни мероприятия и срещи с местната общност. То вече разполага с нови фасади и покрив, подменена дограма и обновен вътрешен интериор. Читалището е най-голямото в областта с 460 седящи места. Ремонтът му беше мащабен. Преди него достъпът до голяма част от сградата беше ограничен заради опасното й състояние, а всички дейности се провеждаха основно във фоайето.



Реновирането на културната институция е част от голям проект на Община Казанлък за устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона по Програма „Развитие на регионите“. Освен европейско финансиране от 209 000€, местната администрация осигури за строително-монтажните и ремонтни дейности в сградата още 50 000 €. По този начин беше гарантирана безопасността и беше осигурена възможност за дългосрочно използване на сградата.



„Това читалище беше спряло да живее. Всичко беше заключено, защото сградата беше опасна“, посочи кметът на Казанлък Галина Стоянова на откриването днес. Тя изрази надежда, че то повече няма да затваря врати и ще се напълни с хора, които да създават събития, да общуват и да се чувстват добре. Кметът призова жителите да бъдат активни и сами да предлагат културни инициативи и проекти. „Духовността има нужда от поддържане. Лесно е да си честитим 1 ноември, но е много трудно да живеем всеки ден с 1 ноември в сърцата си“, каза тя и допълни, че възстановяването на читалище „Освобождение – 1884“ в с. Шейново е урок за ценностите, които трябва да съхраняваме и предаваме на децата си.



Усилията за реновиране на сградите, които са част от културната идентичност на населените места в община Казанлък, ще продължат с обновяване на читалището в Шипка.